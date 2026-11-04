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Torcida do Grêmio manda recado a Renato Gaúcho após derrota

O Flamengo venceu o clube gaúcho por 3 a 1, nesta quarta-feira (4)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 21:43
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Renato Gaúcho durante Flamengo e Grêmio
Renato Gaúcho durante Flamengo e Grêmio (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e ampliou a distância na liderança da competição. Com a derrota do clube gaúcho, os torcedores mandaram um recado para Renato Gaúcho.

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Apesar de Amuzu diminuir o placar no segundo tempo, o atacante não conseguiu reverter o resultado, e o Grêmio permanece na 17ª posição do Campeonato. Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram o treinador que optou por preservar atletas para esse confronto importante para a sequência do tricolor.

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➡️ Veja gols em Flamengo x Grêmio: Lino abre o placar e Pedro faz dois

Veja a repercussão:

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Grêmio
🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere.

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

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