Torcida do Grêmio manda recado a Renato Gaúcho após derrota
O Flamengo venceu o clube gaúcho por 3 a 1, nesta quarta-feira (4)
Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e ampliou a distância na liderança da competição. Com a derrota do clube gaúcho, os torcedores mandaram um recado para Renato Gaúcho.
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Apesar de Amuzu diminuir o placar no segundo tempo, o atacante não conseguiu reverter o resultado, e o Grêmio permanece na 17ª posição do Campeonato. Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram o treinador que optou por preservar atletas para esse confronto importante para a sequência do tricolor.
➡️ Veja gols em Flamengo x Grêmio: Lino abre o placar e Pedro faz dois
Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Grêmio
🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
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