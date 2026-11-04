Arne Slot, ex-técnico do Liverpool, vai ao Maracanã e recebe camisa do Flamengo
Treinador holandês integra grupo de observadores técnicos da Uefa
O Maracanã recebeu uma visita ilustre na noite desta quarta-feira (4), na partida entre Flamengo e Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Ex-técnico do Liverpool, o holandês Arne Slot esteve no estádio para acompanhar o confronto e recebeu uma camisa do time carioca.
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Slot assistiu à partida em um camarote ao lado do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e do vice-presidente Marcos Motta. No intervalo do jogo, quando a equipe comandada por Leonardo Jardim vencia por 3 a 0, o treinador recebeu o presente do clube carioca.
Mais detalhes da visita de Arne Slot
A visita acontece cinco meses depois de Slot deixar o comando do Liverpool. Desde então, o holandês passou a integrar um grupo de observadores técnicos da UEFA, responsável por analisar partidas da Liga dos Campeões e contribuir com avaliações sobre o futebol europeu.
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A presença do holandês no Maracanã chamou a atenção durante a partida, importante para o Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão.
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