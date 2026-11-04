Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Arne Slot, ex-técnico do Liverpool, vai ao Maracanã e recebe camisa do Flamengo

Treinador holandês integra grupo de observadores técnicos da Uefa

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 21:12
Favorite o Lance! no Google
Arne Slot, ex-técnico do Liverpool em jogo do Flamengo
Arne Slot esteve presente no jogo entre flamengo e Grêmio no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Maracanã recebeu uma visita ilustre na noite desta quarta-feira (4), na partida entre Flamengo e Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Ex-técnico do Liverpool, o holandês Arne Slot esteve no estádio para acompanhar o confronto e recebeu uma camisa do time carioca.

➡️Flamengo se manifesta sobre futuro de Leonardo Jardim e José Boto

Slot assistiu à partida em um camarote ao lado do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e do vice-presidente Marcos Motta. No intervalo do jogo, quando a equipe comandada por Leonardo Jardim vencia por 3 a 0, o treinador recebeu o presente do clube carioca.

continua após a publicidade
Dois homens em camisa do Flamengo apertam as mãos; a camisa exibe o nome Arne Slot.
Arne Slot recebeu presente de BAP no Maracanã (Foto: Lucas bayer/Lance!)

Mais detalhes da visita de Arne Slot

A visita acontece cinco meses depois de Slot deixar o comando do Liverpool. Desde então, o holandês passou a integrar um grupo de observadores técnicos da UEFA, responsável por analisar partidas da Liga dos Campeões e contribuir com avaliações sobre o futebol europeu.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

A presença do holandês no Maracanã chamou a atenção durante a partida, importante para o Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorginho, jogador do Flamengo, contra o Grêmio.

Flamengo

Jorginho avalia que Flamengo soube passar pelo 'luto' de eliminação

Há 1 minuto
Carrascal, jogador do Flamengo, em prece com as mãos juntas e cabeça erguida, usando uniforme listrado preto e vermelho.

Fora de Campo

Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'

Há 1 hora
Jogador do Flamengo celebra com os braços abertos, camisa preta e vermelha, em estádio lotado.

Flamengo

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio no Brasileirão

Há 1 hora
Jogador do Flamengo disputa a bola com o Grêmio durante partida

Fora de Campo

Gol perdido em Flamengo x Grêmio repercute: 'Não pode'

Há 1 hora
Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo

Com novidade, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio

Há 3 horas
Pedro comemora gol apontando ao céu

Futebol Nacional

Flamengo vence o Grêmio e amplia distância para o Palmeiras

Há 4 horas
Mais LANCE!
Rubro-Negro busca aumentar vantagem na liderança em relação ao Palmeiras (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Vidente crava vencedor de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão

Volante declara torcida ao Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, em jogo do Brasileirão, olhando atento ao campo.

Flamengo tem returno brilhante e confia no embalo para buscar o título

Renato Gaúcho em partida contra o Flamengo no Maracanã

Renato Gaúcho já assombrou o Flamengo, mas números mostram nova realidade desde 2019

Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo terá retornos importantes e desfalques contra o Grêmio; veja provável escalação

Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Grêmio deve ter baixa importante para partida contra o Flamengo

Semifinal da Copa do Brasil Feminina: Red Bull Bragantino, Internacional, Flamengo e Bahia.

Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino

Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Jardim e Boto no Maracanã

Flamengo se manifesta sobre futuro de Leonardo Jardim e José Boto

Flávio Willeman, vice-presidente do Flamengo

Flamengo alerta para perda de R$ 430 milhões com proibição das bets e critica medida do governo no STF

Camisa do Flamengo

Flamengo lança nova camisa em parceria com patrocinadora; veja detalhes