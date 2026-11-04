O São Paulo regularizou parte das pendências financeiras com seus jogadores nesta quarta-feira (4). Horas antes do clássico diante do Corinthians, o clube realizou o pagamento de dois meses de direitos de imagem que estavam em atraso com o elenco profissional.

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A operação foi viabilizada após a entrada de R$ 50 milhões nos cofres tricolores, referentes ao acordo firmado com a Ticketmaster, empresa que assumirá a gestão de ingressos do Morumbis e do programa de sócio-torcedor.

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Mesmo com a movimentação, a situação financeira ainda não está totalmente regularizada. Após os pagamentos, os atletas continuam com um mês de direitos de imagem pendentes referentes a 2026. Além disso, ainda existem parcelas em aberto relacionadas a débitos acumulados na temporada passada.

O acordo com a Ticketmaster prevê um adiantamento total de R$ 110 milhões ao São Paulo. O valor funciona como uma antecipação financeira, que deverá ser devolvida gradualmente pelo clube por meio das receitas geradas com as partidas no Morumbis, respeitando o limite mensal de R$ 1,8 milhão.

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A parceria entre as partes começa oficialmente em janeiro de 2027. A expectativa é que uma nova parcela, estimada em R$ 52 milhões, seja repassada ao Tricolor até a metade de novembro.

A quitação de parte dos valores acontece em um momento importante para o São Paulo, que enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.