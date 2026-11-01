Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo
Atacante destaca união do grupo e responsabilidade compartilhada
O Botafogo enfrenta dificuldades sob o comando de Tite, que soma quatro derrotas, um empate e uma vitória em seis jogos. O atacante Tiquinho Soares ressaltou a união do elenco e afirmou que a responsabilidade pelos resultados não é exclusiva do treinador.
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Tiquinho Soares reconheceu que o começo da gestão de Tite no Botafogo ficou abaixo das expectativas, mas enfatizou que a culpa pelos resultados ruins é coletiva, envolvendo tanto o técnico quanto os jogadores. Segundo o atacante, o treinador ainda está se adaptando ao clube, conhecendo a dimensão do Botafogo e seus companheiros, o que torna natural um período inicial de ajustes.
— A gente está fechado com ele. É uma coisa nova para ele, está conhecendo o Botafogo, está conhecendo a dimensão do que é o Botafogo, está conhecendo os companheiros. Claro que é um início de trabalho abaixo, mas a culpa é do geral. Não vamos aqui também apontar o dedo para o treinador para dizer que a culpa é só dele. A culpa é dos jogadores também, a culpa é de todos — afirmou Tiquinho.
O atacante destacou a importância do comprometimento de todos para reverter o momento negativo. Ele afirmou que a relação entre elenco e comissão técnica precisa ser de colaboração mútua para recuperar a confiança e melhorar o desempenho dentro de campo.
O próximo desafio do Botafogo será contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para Tiquinho, o confronto é decisivo para iniciar a reação da equipe na competição. Ele revelou que o grupo tem dialogado internamente e com a comissão para corrigir falhas e chegar preparado para o duelo, buscando retomar as vitórias e a confiança.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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