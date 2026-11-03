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Torcida do Vasco reage à escolha de árbitro para semifinal contra o Palmeiras: 'Parabéns'

Bráulio da Silva será o responsável pelo apito no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 19:15
Atualizado há 1 minutos
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Barboza (nº2, verde) e Adson (nº28, branco/preto) disputam a bola em partida de futebol
Barboza, zagueiro do Palmeiras e Adson, ponta do Vasco em ação (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A escolha de Bráulio da Silva Machado, de Santa Catarina, para apitar Vasco e Palmeiras, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, gerou repercussão entre os torcedores cruz-maltinos nas redes sociais. O anúncio acontece em meio à insatisfação do clube com a arbitragem do primeiro confronto, disputado neste domingo (2), no qual o time paulista venceu por 1 a 0.

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Parte da torcida demonstrou preocupação com a definição da equipe de arbitragem, principalmente após a polêmica envolvendo um possível pênalti não marcado para o Vasco. Entre as manifestações publicadas nas redes sociais, alguns torcedores ironizaram a escolha da CBF.

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➡️ CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

Veja a repercussão:

O principal motivo da revolta vascaína foi o lance envolvendo o zagueiro Barboza, do Palmeiras, que tocou com a mão na bola dentro da área, aos quatro minutos do segundo tempo. O árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou a revisão da jogada.

A decisão provocou fortes reclamações dos jogadores e dirigentes do Vasco. Após a partida, o presidente Pedrinho chegou a conversar com Daronco nos corredores do estádio, enquanto o diretor Admar Lopes classificou a atuação da arbitragem como "vergonhosa". O comentarista de arbitragem PC Oliveira também avaliou que houve erro e que a penalidade deveria ter sido marcada.

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➡️ PC Oliveira avalia expulsão em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil

Vasco terá desfalque para decisão

Além da polêmica envolvendo o possível pênalti, o Vasco também contestou a expulsão de Saldivia. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo durante a partida e será desfalque no confronto de volta, marcado para domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.

Com a derrota por 1 a 0 na ida, o Cruz-Maltino precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Uma vitória vascaína por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

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