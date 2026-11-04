O Flamengo venceu o Grêmio, na noite desta quarta-feira (4) e abriu seis pontos de distância do Palmeiras na liderança do Brasileirão. Após a partida, Jorginho avaliou que a equipe soube passar rápido pelo luto da eliminação na Libertadores.

– Obviamente que o primeiro impacto foi pesado. A gente se dedicou muito para se classificar, mas não aconteceu. Sabíamos que tínhamos que virar a página rápido. Temos outro objetivo. A equipe passou o luto rapidamente para continuar forte na briga pelo Brasileirão – avaliou o jogador em entrevista ao canal Premiere.

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Além disso, Jorginho também analisou a vitória do Flamengo no Maracanã e projetou os próximos jogos da equipe.

– A gente fez a partida que preparamos. Impor ritmo, começar forte e não acomodar com o 1 a 0. Fizemos o que tínhamos que fazer. Depois controlamos o jogo. Foi uma partida com muita criação, talvez a gente tenha perdido algumas bolas – comentou .

– Obviamente que o objetivo do Flamengo é conquistar todos os pontos e depois fazer as contas. Mas o Flamengo entra sempre para ganhar – projetou Jorginho.

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Como foi o jogo

O Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. No primeiro tempo, Samuel Lino e Pedro (duas vezes) abriram vantagem. Na etapa complementar, Amuzu diminuiu de falta.

Com a vitória, o Flamengo abre seis pontos do Palmeiras na liderança e fica com 76. Enquanto isso, o Grêmio fica estacionado na 17ª posição com 37 pontos e pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que enfrenta o São Paulo.

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Pedro comemora gol apontando ao céu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo dominou o Grêmio desde os primeiros minutos e construiu uma vantagem expressiva no Maracanã. Com intensidade na pressão, volume ofensivo e boas trocas de passes, a equipe rubro-negra abriu o placar aos 19 minutos, com Samuel Lino, que aproveitou o próprio rebote após defesa de Grando. Aos 27, Carrascal protagonizou uma bela jogada individual, deu um chapéu em dois defensores e serviu Pedro, que ampliou. Já nos acréscimos, o camisa 9 aproveitou mais um rebote para marcar o terceiro e levar o Flamengo ao intervalo com 3 a 0. O Grêmio teve dificuldades para construir jogadas e pouco conseguiu ameaçar a meta de Rossi.

O Grêmio voltou com mudanças e conseguiu diminuir a desvantagem aos 24 minutos, quando Amuzu cobrou falta com categoria e acertou o ângulo de Rossi. O gol deu novo ânimo à equipe gaúcha, que passou a buscar mais o ataque, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O Flamengo, por sua vez, administrou a vantagem com a posse de bola e ainda teve chances de ampliar, principalmente com Pedro e Samuel Lino.