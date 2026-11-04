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Ex-Flamengo e Atlético-MG, auxiliar do Bragantino é preso por dívida de pensão alimentícia

Ex-jogador foi detido pela Polícia Federal em Porto Alegre

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 18:47
Atualizado há 33 minutos
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Treinador auxiliar do Red Bull Bragantino, em treino, vestindo uniforme branco com logotipo Red Bull.
Rever, auxiliar técnico do Bragantino (Foto: Reprodução)

O ex-zagueiro Réver, atualmente auxiliar técnico do Red Bull Bragantino, foi preso pela Polícia Federal (PF) na tarde desta quarta-feira (4), no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O ex-jogador, no entanto, já foi solto após quitar a dívida, estimada em aproximadamente R$ 150 mil pela PF. A informação foi noticiada pelo 'ge' e confirmada pelo Lance!.

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A ordem judicial foi expedida pela 9ª Vara de Família de Belo Horizonte e estabelece o prazo de 30 dias de prisão, ou até que a pendência financeira seja quitada. Réver tem dois filhos.

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De acordo com a Polícia Federal, o ex-atleta foi identificado durante uma fiscalização de passageiros, quando os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto. A corporação realizou a detenção no aeroporto.

A prisão tem natureza civil e não representa uma condenação criminal. Esse tipo de medida é previsto na legislação brasileira como instrumento para pressionar o devedor a cumprir a obrigação de pagamento da pensão alimentícia. Com a quitação do débito, Réver foi liberado.

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Trajetória de Réver no futebol

Réver anunciou a aposentadoria dos gramados ao término de 2023, aos 38 anos. Revelado profissionalmente pelo Paulista, de Jundiaí, o ex-defensor também vestiu as camisas de Grêmio, Internacional, Flamengo e Atlético-MG.

Foi no clube mineiro que construiu parte importante de sua trajetória. Com mais de 300 partidas pelo Galo, conquistou 12 títulos, entre eles a Libertadores de 2013. O número de conquistas o colocou como o jogador com mais títulos na história do Atlético-MG.

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Após encerrar a carreira como atleta, Réver iniciou um novo caminho na comissão técnica. Ele trabalha com Vagner Mancini desde agosto de 2024, quando deixou a função de coordenador de transição do Atlético-MG para buscar experiência na área técnica. No fim de outubro de 2026, chegou ao Bragantino para integrar a comissão do treinador.

Treinador do Red Bull Bragantino aponta em campo, com jogador de uniforme roxo ao fundo e câmera de transmissão.
Rever, auxiliar técnico do Bragantino (Foto: Reprodução)

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