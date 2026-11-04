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Dorival deixa Calleri no banco em São Paulo x Corinthians; veja a escalação

Equipes se enfrentam nesta noite, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
04/11/2026 20:34
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Dorival Jr. gesticula na derrota do São Paulo para o Bahia
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O São Paulo está pronto para enfrentar o Corinthians logo mais, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem duas baixas confirmadas para o clássico: Marcos Antônio, que sente dores no tornozelo direito e ficou em tratamento no departamento médico, e Sabino, suspenso, mas que também passará por cirurgia no joelho direito e perderá o restante da temporada.

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A baixa na zaga abriu uma nova disputa por posição e, neste Majestoso, o escolhido para substituir Sabino foi Tolói. O São Paulo costuma atuar com três zagueiros e, portanto, Dorival Jr. não abriu mão de seu esquema tático no clássico.

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Na frente, Artur, Lucas e Luciano são as esperanças de gols do Tricolor. Com isso, Calleri inicia a partida no banco de reservas.

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Escalação do São Paulo:

Rafael; Newton, Arboleda e Tolói; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Artur, Lucas e Luciano.

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