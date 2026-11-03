O Palmeiras iniciou nesta terça-feira (3) a preparação para o confronto com o Remo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol e começou os trabalhos visando ao duelo de quinta-feira (5), às 19h30, no Nubank Parque.

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Com a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil marcada para domingo (8), contra o Vasco, Abel Ferreira pode rodar o elenco e promover mudanças na equipe titular diante do Remo. A tendência é que o treinador preserve alguns jogadores pensando no compromisso decisivo, em que o Palmeiras busca uma vaga na final da competição.

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Na atividade desta terça-feira, os jogadores realizaram exercícios técnicos em campo, com uma disputa de 11 contra 11 em dimensões normais. Os atletas que tiveram maior minutagem na partida contra o Vasco foram liberados mais cedo para trabalhos regenerativos no centro de recovery e neurociência.

O atacante Ramón Sosa, que trata uma lesão na coxa direita, seguiu um cronograma individualizado. O paraguaio realizou atividades na parte interna e também no gramado, acompanhado pela fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance.

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Palmeiras busca manter sequência invicta no Brasileirão

O Palmeiras é o vice-líder e chega para o duelo com o Remo com uma sequência de dez partidas sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo seis vitórias e quatro empates. A última derrota na competição aconteceu em 15 de agosto, diante do Fluminense.

A equipe também vive uma sequência positiva como mandante: são seis jogos de invencibilidade no torneio, com cinco vitórias e um empate. No primeiro turno, Palmeiras e Remo empataram por 1 a 1, em Belém, e Ramón Sosa marcou o gol alviverde.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay (Khellven), Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez (Arthur); Arias, Flaco López (Vitor Roque) e Mauricio.

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