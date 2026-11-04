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Veja a escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo

Timão enfrenta o rival fora de casa pela 34ª rodada do Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/11/2026 20:30
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Pendão com os escudos de SPFC e Corinthians, 34ª rodada São Paulo x Corinthians, 2026.
São Paulo e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians está escalado para enfrentar o São Paulo na partida de logo mais, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, Premiere e GE TV.

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Para o confronto, o técnico Clarence Seedorf terá desfalques importantes. O lateral-direito Matheuzinho está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Gabriel Paulista segue em recuperação de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda.

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O volante Raniele, que passou por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho direito, também permanece fora. Além dele, Kayke e Zakaria Labyad seguem afastados por lesões no ligamento cruzado anterior do joelho.

Com a ausência de Matheuzinho, Pedro Milans assume a lateral direita. No setor ofensivo, Seedorf mantém Matheus Bidu em uma função mais avançada, posição na qual o jogador ganhou espaço nas últimas partidas.

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A principal novidade entre os relacionados é Memphis Depay. O atacante neerlandês volta a ficar à disposição da comissão técnica após um período afastado por um edema no bíceps femoral. Apesar do retorno, o camisa 10 inicia o clássico como opção no banco de reservas.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.

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Escalação São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Tolói; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Artur, Lucas e Luciano.

Vila Belmiro - São Paulo x Corinthians
Partida será disputada na Vila Belmiro, com mando do São Paulo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

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Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  • 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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