Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (8), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada, terá transmissão do Premiere.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Após o Furacão abrir o placar aos oito minutos com Kerwin Vargas, o Galo chegou ao empate com gol de Bernard. O meia bateu falta perto da linha lateral e, após a bola não desviar em ninguém, a bola entrou na rede defendida por Mycael.

continua após a publicidade

Veja os gols:

Como chegam as equipes?

O Athletico-PR vem de um longo período sem jogos durante a Data Fifa. A última vez que a equipe entrou em campo foi no dia 20 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos conquistados.

Já o Atlético teve um período de descanso durante a Data Fifa, mas retornou aos gramados no último sábado (3), em partida atrasada do Brasileirão. O Galo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV. Atualmente, o Atlético é o 7º colocado, com 43 pontos conquistados.

continua após a publicidade

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Athletico-PR x Atlético-MG

Athletico-PR x Atlético-MG

29ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)

📺 VAR: Vinícius Furlan (SP)

Athletico-PR e Atlético-MG jogam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Delgado/Ag. F8/Folhapress)

➡️ Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão