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Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8) às 20h na Arena da Baixada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/10/2026 17:30
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Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Atlético Mineiro
Onde assistir ao vivo a partida entre Athletico PR e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)
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Nesta quinta-feira (8), o Athletico-PR recebe o Atlético-MG às 20h na Arena da Baixada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quinta-feira (8), o Athletico-PR recebe o Atlético-MG às 20h na Arena da Baixada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.

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Ficha do jogo

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INT
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CAM
29ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
quinta-feira, 8 de outubro, às 20h (horário de Brasília)
Local
Arena da Baixada, Curitiba
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)
Var
Vinícius Furlan (SP)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Athletico-PR vem de um longo período sem jogos durante a Data Fifa. A última vez que a equipe entrou em campo foi no dia 20 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos conquistados.

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Já o Atlético teve um período de descanso durante a Data Fifa, mas retornou aos gramados no último sábado (3), em partida atrasada do Brasileirão. O Galo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena MRV. Atualmente, o Atlético é o 7º colocado, com 43 pontos conquistados.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Athletico-PR x Atlético-MG

Athletico-PR x Atlético-MG
29ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro, às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)
📺 VAR: Vinícius Furlan (SP)

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⚽ Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellman)
Mycael; Dantas, Terán e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Esquivel; Mendoza e Viveros

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Fred e Bernard; Cuello e Reinier

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Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Atlético Mineiro
Onde assistir ao vivo a partida entre Athletico PR e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)
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