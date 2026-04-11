Veja gol em Vitória x São Paulo: Cacá abre o placar e Ramon amplia

Vitória e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (11), no Barradão, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo momentos diferentes na temporada, o rubro-negro abriu o placar diante de sua torcida com o zagueiro, Cacá.

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Ramon cruzou para a entrada da área, e Nathan Mendes desviou. Cacá, completamente livre de marcação dentro da área, finalizou para abrir o placar para o Vitória.

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Veja o gol:

E que belo gol! Baralhas recebe na entrada da área e, com muita categoria, toca de calcanhar para Ramon. O lateral-esquerdo ajeita e bate para o gol, sem chances para Rafael: 2 a 0 para o Vitória.

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Veja o gol:

Como chegam os times?

O vice-líder São Paulo tem uma situação confortável na tabela de classificação, com 20 pontos, e tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras nesta rodada. No entanto, não basta vencer o time baiano, precisa que o rival paulista tropece diante do Corinthians nesta rodada.

O Tricolor ainda não contará com Calleri, que precisou de pontos na cabeça na última partida do Brasileirão. Os exames não apontaram nenhum problema grave, mas o camisa 9 ainda segue como desfalque neste final de semana em Salvador.

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Roger Machado, técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O zagueiro Alan Franco, por outro lado, pode voltar a ser reforço. O zagueiro vinha fora por dores musculares, mas voltou a treinar com o grupo e pode ser opção de Roger Machado. Além de Lucas Moura, que já vem sendo desfalque em razão de fraturas na costela, Pablo Maia, que passou por cirurgias no nariz e face também ficará de repouso.

Já o Vitória tem apenas 11 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão. Para este duelo, o técnico Jair Ventura não vai contar com Edenilson, que está suspenso, e outros 11 jogadores vetados pelo departamento médico do clube.

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✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 11 de abril, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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