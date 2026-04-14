Por onde anda Dill, ex-atacante de São Paulo e Flamengo?
Dill foi artilheiro histórico do Goiás com 133 gols.
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Elpídio Barbosa Conceição, imortalizado no futebol brasileiro apenas como Dill, nasceu em 4 de março de 1974, em São Luís (MA). Sua jornada começou no Brasília Esporte Clube e passou pelo Gama, mas foi no Goiás Esporte Clube, em 1994, que sua carreira atingiu um patamar extraordinário. O Lance! conta por onde anda Dill.
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Contratado aos 20 anos para reforçar o ataque esmeraldino, Dill rapidamente se tornou titular absoluto. Com o porte de um centroavante clássico e um faro de gol implacável, ele foi peça fundamental no pentacampeonato goiano (1996 a 2000). Na Série B de 1999, foi o atleta que mais entrou em campo, disputando 29 partidas na campanha que devolveu o Verdão à elite.
O auge na Serrinha e a artilharia do Brasil
A passagem de Dill pelo Goiás (1994-2001) é digna de lendas. Com 133 gols em mais de 200 jogos, ele se consolidou como o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Araújo.
O ano de 2000 foi o "ano de ouro" do atacante:
- Recorde Estadual: Tornou-se o maior goleador de uma única edição do Campeonato Goiano, com 29 gols.
- Artilheiro do Brasileirão: No Módulo Azul da Copa João Havelange, marcou 20 gols, dividindo a artilharia com Magno Alves e Romário.
- Premiação: Recebeu a prestigiada Bola de Prata da revista Placar.
Europa e a transferência recorde para o São Paulo
O desempenho avassalador despertou o interesse internacional. Em 2001, Dill foi vendido ao Olympique de Marseille por US$ 2 milhões. Após uma breve passagem pela França e um título da Copa da Suíça pelo Servette FC, retornou ao Brasil em 2002.
O São Paulo FC investiu US$ 2,9 milhões em sua contratação — um valor recorde para atacantes no mercado nacional na época. No Tricolor, porém, as lesões impediram o brilho esperado. Em 14 jogos, marcou apenas um gol, mas um gol histórico: na última rodada do Brasileirão de 2002 contra o Botafogo, selando a vitória que confirmou o rebaixamento do clube carioca.
Curiosidades e o retorno à elite com o Botafogo
Em uma das ironias do futebol, Dill acertou com o próprio Botafogo para a disputa da Série B em 2003. O atacante foi essencial na reconstrução do Alvinegro, marcando 10 gols e garantindo o retorno do clube à Série A.
Nos anos seguintes, Dill passou por grandes camisas: foi campeão carioca pelo Flamengo em 2004 e artilheiro do Campeonato Baiano pelo Bahia em 2005. Após passagens por Portugal (Penafiel e Aves) e pelo Santa Cruz, encerrou sua carreira profissional em 2010, aos 36 anos, defendendo o Famalicão.
Por onde anda Dill?
Se você se pergunta por onde anda Dill (@dilljr), saiba que o ex-camisa 9 hoje leva uma vida reservada em Goiânia (GO). Longe dos holofotes e das funções técnicas no futebol, ele atua como empresário de sucesso no ramo de investimentos.
Mesmo discreto, Dill mantém o carinho da torcida esmeraldina. Em entrevistas recentes, como para a ESPN, o ex-jogador relembrou as propostas que recebeu de clubes como Cruzeiro e La Coruña no auge da carreira, e como as lesões frearam sua continuidade em grandes centros como o São Paulo. Atualmente, ele interage com fãs através de redes sociais e lives no YouTube, onde recorda as tardes de gala no Serra Dourada ao lado de parceiros como Fernandão e Evair.
Para quem busca saber por onde anda Dill, o ex-atleta prioriza hoje o tempo com a família e a gestão de seus negócios, sendo sempre lembrado como um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro na virada do milênio.
Clubes onde Dill jogou:
- Brasília (Início)
- Gama
- Goiás (133 gols e Pentacampeão Goiano)
- Olympique de Marseille (França)
- Servette FC (Suíça - Campeão da Copa da Suíça)
- São Paulo (Supercampeão Paulista 2002)
- Botafogo (Acesso à Série A 2003)
- Flamengo (Campeão Carioca 2004)
- Bahia (Artilheiro Baiano 2005)
- Brasiliense
- Penafiel e Desportivo das Aves (Portugal)
- Santa Cruz (Campeão da Copa Pernambuco 2009)
- Famalicão (Portugal - Aposentadoria)
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