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Adson aproveita oportunidades e se firma como titular do Vasco

Recuperado de grave lesão, atacante vive sua melhor temporada desde que chegou ao clube

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
06:00
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Adson comemora gol marcado pelo Vasco contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O atacante Adson vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Vasco. Autor de dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central, nesta quarta-feira (27), o atacante vem aproveitando as oportunidades e se consolidando como peça importante da equipe comandada por Renato Gaúcho.

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O início de 2026 foi desafiador para o jogador. Após sofrer uma fratura na tíbia na temporada passada, Adson precisou passar por um longo processo de recuperação antes de voltar aos gramados. Aos poucos, porém, recuperou o ritmo de jogo e passou a ganhar espaço entre os titulares, principalmente após a chegada de Renato Gaúcho.

Os números refletem a boa fase. Em 2026, o atacante já soma três gols e três assistências, registrando sua melhor temporada em participações diretas em gols desde que desembarcou em São Januário, no início de 2024.

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Adson comemora gol marcado com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Adson comemora gol marcado com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Apesar de Renato Gaúcho adotar um sistema de rodízio no elenco, o que dificulta apontar uma equipe titular fixa, Adson tem sido presença constante nos jogos de maior peso da temporada. O atacante iniciou como titular em partidas decisivas, sinalizando a confiança da comissão técnica em seu futebol.

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