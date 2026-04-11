Roger precisará driblar DM cheio para vencer o Vitória e não distanciar o São Paulo da liderança
Treinador sofre com desfalque de quatro titulares, além de outras peças entregues ao departamento médico tricolor
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O São Paulo terá de conviver novamente com um velho problema do ano passado: o departamento médico cheio. Diante do Vitória na tarde deste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 11ª rodada do Brasileirão, o técnico Roger Machado não poderá contar com quatro titulares e alguns outros jogadores do elenco tricolor.
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Garantir os três pontos fora de casa será essencial para que o time volte a ganhar confiança e, também, para que não corra o risco de deixar o líder Palmeiras, que tem 25 pontos, abrir ainda mais vantagem na ponta da tabela. Atualmente, a diferença dos rivais é de cinco pontos.
Os desfalques que Roger Machado terá são vários, principalmente os titulares Calleri, Luciano, Sabino e Bobadilla. Além do quarteto, o volante Pablo Maia, que passou por cirurgias no nariz e face também ficará de repouso, enquanto Lucas Moura, com costelas fraturadas, também não estará à disposição.
O atacante Luciano realizou parte dos trabalhos no campo, mas seguirá na capital paulista devido à sobrecarga em sua panturrilha direita, mesmo problema que tirou Sabino desta rodada da competição.
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Já Calleri cumpriu protocolo de concussão após choque de cabeça na partida contra o Cruzeiro, foi liberado para trabalho físico no gramado, mas segue como baixa. O volante Bobadilla, que levou três pontos no pé direito devido a entrada sofrida na partida contra o Boston River-URU, pela Sul-Americana, realizou atividades individualizadas na parte interna.
Por outro lado, o atacante Lucca, recuperado de dores na região anterior da coxa direita, participou novamente de todas as atividades com o elenco tricolor e integra a delegação rumo a Salvador.
Os duelos entre Vitória e São Paulo no Barradão são bem equilibrados, com leve vantagem para o time paulista, que venceu dez vezes e perdeu nove. Nunca houve empate entre as duas equipes no estádio do time baiano.
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Provável escalação do São Paulo:
Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Danielzinho. Marcos Antônio e Cauly; Artur, André Silva e Ferreira.
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