ANÁLISE: Cruzeiro faz seu melhor jogo em 2026 e chega em alta às oitavas da Libertadores

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O Cruzeiro garantiu sua vaga nas oitavas de final com um atropelo contra o Barcelona-EQU que terminou com uma goleada por 4 a 0. No Mineirão e sob o comando de Artur Jorge, a Raposa fez seu melhor jogo em diversos aspectos e chega com moral para a próxima fase.

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A principal estatística é a mais óbvia: o Cabuloso fez quatro gols em uma partida pela primeira vez em um jogo grande na temporada.

Jogo mais criativo do Cruzeiro com Artur Jorge

Além de ter balançado as redes quatro vezes, o Cruzeiro também fez seu jogo com mais gols esperados (Xg), com 3.39 com o técnico português.

A Raposa também fez seu jogo com mais finalizações com Artur Jorge, com 21 chutes, sendo a segunda melhor estatística em finalizações no alvo (8).

Outro ponto de destaque foram as dez grandes chances criadas. Talvez esse seja o único ponto de atenção, podendo sair com um resultado ainda mais elástico.

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Os gols marcados inclusive mostram repertório celeste. Um lateral (Fagner) avançando e achando Matheus Pereira na área, Christian pisando na área, Sinisterra aproveitando entrega de Kaio Jorge em contra-ataque e o camisa 10 fazendo um golaço.

Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Atitude de Libertadores

Pelo lado defensivo, o Cruzeiro fechou a primeira fase da Libertadores vencendo mais duelos que todos seus adversários, até mesmo nas partidas fora de casa.

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– Estatisticamente é um dos fatores, poderíamos falar de Xg, oportunidades criadas. Temos que ser equilibrados no que fazemos. Obviamente quando jogamos com margem de erro mínima, com jogos equilibrados, temos que correr e lutar mais que o adversário. É isso que se espera para ter essa vantagem. Isso tem que ser interpretado pelos jogadores dentro de campo. Isso faz com que os atletas possam ter um maior controle de jogo. Isso se faz com a bola, outras vezes sem bola também. É importante ter a bola, só conseguimos se conservar, mas também na agressividade quando não a tempos – analisou Artur Jorge em resposta ao Lance! na entrevista coletiva.

Confira desempenho do Cruzeiro nos duelos

Barcelona-EQU 0 x 1 Cruzeiro - 104 (57) = 54,81%

Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica - 99 (57) = 57,58%

Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors - 72 (42) = 58,33%

Universidad Católica 0 x 0 Cruzeiro 74 (43) = 58,11%

Boca Juniors 1 x 1 Cruzeiro - 106 (58) = 54,72%

Cruzeiro 4 x 0 Barcelona-EQU - 78 (42) = 53,85%

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