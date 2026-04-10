O volante Pablo Maia passou por cirurgia na manhã desta nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita, na capital paulista, para correções de fraturas no nariz e na face após um choque de cabeça durante o treino desta quinta-feira (9). O São Paulo informou que o jogador passa bem.

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Depois do choque acidental, exames de imagem apontaram a necessidade do procedimento cirúrgico. Pablo Maia permanecerá em repouso até o início da próxima semana, quando está previsto que o meio-campista retome o processo de recuperação no REFFIS Plus.

Formado em Cotia, Pablo Maia integra o elenco principal desde 2022, com 196 partidas neste período, sendo 15 na atual temporada.

Pablo Maia sofreu lesão em 2025

No ano passado, o São Paulo perdeu Pablo Maia por alguns meses por conta de um procedimento cirúrgico no tornozelo. Ele sofreu uma lesão ligamentar ao prender o pé no gramado e precisar ser retirado de maca.

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