Artur Jorge faz balanço de classificação do Cruzeiro no 'grupo mais difícil da Libertadores'

O Cruzeiro atropelou o Barcelona-EQU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e garantiu sua vaga nas oitavas de final. Após a partida, o técnico Artur Jorge analisou o 4 a 0 da Raposa.

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– Para mim é fundamental, falei antes do jogo com os atletas, estava sereno e confiante para o jogo. Confiava plenamente na competência dos jogadores, naquilo que era o compromisso deles, e a ambição. Fizemos um jogo muto bom. Não só pelo resultado, também pelo desempeno. Tínhamos que ganhar. Chegar à essa altura da competição. O balanço que faço da competição, se comprovou pelo equilíbrio, era o grupo mais difícil. Chegamos ao último jogo dependendo apenas de nós. Fizemos uma campanha equilibrada. Aquilo que destoa na campanha é a derrota para a Católica – analiso o técnico.

– Um jogo que nunca fazia prever a derrota. Mas fomos consistentes fora. Jogamos no Chile a na Argentina sem um jogador, pontuamos. Em casa, fizemos o que era necessário para se classificar. Foi um jogo onde os atletas foram impulsionados pela torcida, encheram o estádio. Sabíamos da responsabilidade de atingir essa segunda fase da Liberadores – complementou Artur Jorge.

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Cruzeiro x Barcelona-EQU

O Cruzeiro deu show para os 55.724 torcedores presentes no Mineirão na noite desta quinta-feira (28) e atropelou o Barcelona-EQU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os gols de Matheus Pereira (2x), Christian e Sinisterra, a equipe liderada por Artur Jorge fez 4 a 0 e carimbou sua vaga para as oitavas de final.

Cruzeiro domina primeiro tempo, mas sai com vantagem mínima

Logo aos cinco minutos, o Cruzeiro abriu o placar com um gol muito parecido com feito na primeira fase, no Equador. Pela direita, Fagner fez lançamento para Matheus Pereira, de cabeça, fazer 1 a 0. Com a vantagem, a Raposa baixou a rotação, mas continuou levando perigo. Em lance de preciosismo de Kaiki, Christian teve chance dentro da área, mas a finalização parou na defesa equatoriana. A primeira oportunidade clara dos visitantes veio aos 39 minutos, quando Jandry Gómez pegou sobra de cruzamento e chutou à direita do gol. A Raposa respondeu logo em seguida, com belo passe de Kaio Jorge, mas Sinisterra parou no goleiro Contreras. Nos acréscimos, a equipe mineira até conseguiu ampliar, mas o gol de Kaio Jorge foi anulado por impedimento.

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Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro promove blitz e garante vitória

Assim como no primeiro tempo, a Raposa precisou de poucos minutos para balançar as redes. Fagner fez cruzamento, Matheus Pereira escorou e Christian acertou belo chute para fazer 2 a 0. Instantes depois, veio o terceiro. Kaio Jorge avançou em contra-ataque, venceu a zaga no jogo de corpo e serviu Sinisterra. Com a classificação em mãos, o Cruzeiro seguiu pressionando. Matheus Pereira exigiu bela defesa de Contreras. Mas quando o camisa 10 acertou um voleio, o arqueiro não conseguiu evitar a pintura.

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