Villalba abre o jogo sobre renovação com o Cruzeiro: 'Espero que cheguemos a um final feliz'
O zagueiro tem vínculo com o Cabuloso até o fim da temporada
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Com contrato até o fim desta temporada, Lucas Villalba já discute a renovação de seu futuro com a diretoria do Cruzeiro. Entretanto, se há algumas semanas o fim parecia ser distante, agora ele está mais perto de ficar em Belo Horizonte.
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Matheus Pereira dá show, Cruzeiro atropela o Barcelona-EQU e garante classificação na Libertadores; dê suas notas
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Veja gol em Cruzeiro x Barcelona: Matheus Pereira, Christian e Sinisterra marcam
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Depois da goleada por 4 a 0 contra o Barcelona-EQU que rendeu a classificação na Libertadores, o zagueiro comentou sobre as negociações.
– Estamos conversando. Já falei para a diretoria do meu desejo de meu sentimento. Está com eles. Espero que consigamos chegar a um final feliz. A partir daí seguir trabalhando juntos – disse Villalba.
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Cruzeiro x Barcelona-EQU
O Cruzeiro deu show para os 55.724 torcedores presentes no Mineirão na noite desta quinta-feira (28) e atropelou o Barcelona-EQU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os gols de Matheus Pereira (2x), Christian e Sinisterra, a equipe liderada por Artur Jorge fez 4 a 0 e carimbou sua vaga para as oitavas de final.
Cruzeiro domina primeiro tempo, mas sai com vantagem mínima
Logo aos cinco minutos, o Cruzeiro abriu o placar com um gol muito parecido com feito na primeira fase, no Equador. Pela direita, Fagner fez lançamento para Matheus Pereira, de cabeça, fazer 1 a 0. Com a vantagem, a Raposa baixou a rotação, mas continuou levando perigo. Em lance de preciosismo de Kaiki, Christian teve chance dentro da área, mas a finalização parou na defesa equatoriana. A primeira oportunidade clara dos visitantes veio aos 39 minutos, quando Jandry Gómez pegou sobra de cruzamento e chutou à direita do gol. A Raposa respondeu logo em seguida, com belo passe de Kaio Jorge, mas Sinisterra parou no goleiro Contreras. Nos acréscimos, a equipe mineira até conseguiu ampliar, mas o gol de Kaio Jorge foi anulado por impedimento.
Cruzeiro promove blitz e garante vitória
Assim como no primeiro tempo, a Raposa precisou de poucos minutos para balançar as redes. Fagner fez cruzamento, Matheus Pereira escorou e Christian acertou belo chute para fazer 2 a 0. Instantes depois, veio o terceiro. Kaio Jorge avançou em contra-ataque, venceu a zaga no jogo de corpo e serviu Sinisterra. Com a classificação em mãos, o Cruzeiro seguiu pressionando. Matheus Pereira exigiu bela defesa de Contreras. Mas quando o camisa 10 acertou um voleio, o arqueiro não conseguiu evitar a pintura.
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