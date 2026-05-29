Sem marcar há dez jogos, Calleri busca reação no São Paulo antes da Copa

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Jonathan Calleri vive um jejum de dez partidas sem marcar pelo São Paulo. O último gol do camisa 9 aconteceu há quase dois meses, na vitória por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Caso passe em branco novamente diante do Remo, o argentino alcançará 11 jogos consecutivos sem balançar as redes, igualando a pior sequência de sua carreira.

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Essa marca negativa já aconteceu em outras duas oportunidades. A primeira foi entre fevereiro e março de 2016, durante sua primeira passagem pelo São Paulo. A segunda veio entre agosto daquele ano e janeiro de 2017, quando defendia o West Ham, da Inglaterra.

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Na última temporada, o ritmo de Calleri acabou interrompido após a grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, que exigiu cirurgia e longo período de recuperação. O atacante voltou a ser relacionado neste ano e chegou a embalar uma boa sequência no início da temporada, com sete gols marcados. Em fevereiro, viveu seu melhor momento, balançando as redes em quatro partidas consecutivas.

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(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Calleri não perde espaço e não preocupa Dorival

Mesmo com a seca de gols, Calleri não perdeu espaço no São Paulo. Seja com Roger ou com Dorival, o jogador teve sua titularidade garantida nos últimos jogos, com exceção de situações como suspensões, por exemplo. Em números, mesmo que não esteja participando dos gols, guarda estatísticas interessantes na temporada.

Mesmo vivendo um jejum recente de gols, Jonathan Calleri segue com números importantes pelo São Paulo em 2026. O atacante disputou 29 partidas na temporada, sendo titular em 23 delas, e soma 11 gols e três assistências. Na média, participa diretamente de um gol a cada 153 minutos em campo. Os números são do Sofascore.

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Além da participação ofensiva, os números mostram a influência do argentino no jogo coletivo. Calleri registra média de 2,1 finalizações por partida, sendo 0,8 delas no alvo, além de 0,7 passes decisivos por jogo. O atacante também apresenta 41% de aproveitamento nas grandes chances que teve e criou quatro oportunidades claras para companheiros.

Dorival Júnior falou sobre o assunto na sua última coletiva de imprensa. De acordo com o técnico, os números não preocupam no momento.

– Acho que não tem que ter esse tipo de preocupação. Se continuar produzindo, lutando, o gol vai sair com naturalidade. O importante é que continue contribuindo. Se continuar lutando como está, trabalhando como está, pode aguardar que os gols estarão próximos – disse Dorival.

Calleri tem jogo contra o Remo para não ir para pausa da Copa com esta marca

No domingo, o São Paulo enfrenta o Remo fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo marca o último compromisso da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Seria a oportunidade do camisa 9 de ir para este período tranquilo e sem carregar esta marca negativa.