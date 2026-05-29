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O Flamengo conhecerá nesta sexta-feira (29) o adversário das oitavas de final da Libertadores. O sorteio acontecerá às 12h (de Brasília) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Rubro-Negro encabeça o "pote 1" e tem oito possíveis adversários pela frente.

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Do outro lado, no "pote 2", estão as equipes que avançaram ao mata-mata em segundo lugar de seus grupos e, desta forma, podem enfrentar o Mais Querido nas oitavas: Estudiantes-ARG, Deportes Tolima-COL, Fluminense, Cruzeiro, Platense-ARG, Palmeiras, Mirassol e Rosario Central-ARG. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final.

Outros sete times se classificaram como líderes e também estão no pote 1, portanto, não podem enfrentar o Flamengo na próxima fase. São eles: Coquimbo Unido-CHI, Independiente Rivadavia-ARG, Universidad Católica-CHI, Corinthians, Cerro Porteño-PAR, LDU-EQU e Independiente del Valle-EQU.

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Retrospecto do Flamengo contra os possíveis adversários das oitavas de final

Estudiantes-ARG

O Flamengo pode ter pela frente um "replay" da fase de grupos. O primeiro possível adversário é o Estudiantes, que também estava no Grupo A e se classificou junto ao Mais Querido, que levou a melhor por 2 a 0 no Maracanã; antes, empate em 1 a 1 na Argentina.

Em toda a história, as equipes já se enfrentaram em 12 oportunidades, com retrospecto favorável ao Rubro-Negro. São cinco vitórias do Flamengo, além de cinco empates e duas vitórias do Estudiantes.

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Os principais duelos aconteceram na última temporada e marcaram a campanha do tetracampeonato rubro-negro na Libertadores. Os times se encontraram nas quartas de final, com uma vitória para cada lado: 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã e 1 a 0 para o Estudiantes em La Plata. Desta forma, a decisão foi para os pênaltis na Argentina, e a equipe carioca se classificou com brilho do goleiro Rossi.

Deportes Tolima-COL

Flamengo e Tolima se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas válidas pela fase de grupos da Libertadores de 2022 e com vitórias rubro-negras. Na Colômbia, o Mais Querido venceu por 1 a 0; no Maracanã, goleada por 7 a 1, com quatro gols de Pedro.

Fluminense

O destino pode colocar frente a frente dois dos maiores rivais do futebol brasileiro. Um dos possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores é o Fluminense, que terminou em segundo lugar do Grupo C com oito pontos.

Na história, os rivais já se enfrentaram 391 vezes em competições oficiais. São 143 vitórias para o Flamengo, 126 empates e 122 triunfos do Tricolor. Pela Libertadores, contudo, as equipes nunca se enfrentaram.

Os únicos "Fla-Flus" válidos por torneios internacionais aconteceram na Sul-Americana. Em 2009, o clássico foi disputado na fase preliminar, e o Fluminense avançou após dois empates: 0 a 0 com mando tricolor e 1 a 1 com mando rubro-negro. Mesmo que ambas as partidas tenham sido disputadas no Maracanã, o Flu levou a melhor pelo gol fora de casa.

Em 2017, foi a vez do Flamengo dar o troco em confronto das quartas de final. O Mais Querido venceu o primeiro jogo por 1 a 1 e avançou com empate por 3 a 3 no jogo de volta. A equipe comandada por Reinaldo Rueda perdia por 3 a 1 e tinha desvantagem pelo gol fora de casa, mas conseguiu igualar o placar e se classificar às semifinais em jogo épico.

Cruzeiro

Segundo brasileiro da lista, o Cruzeiro se classificou em segundo lugar do Grupo D, com 11 pontos, atrás da Universidad Católica-CHI. O confronto com o Flamengo, inclusive, não seria inédito nas oitavas de final da Libertadores.

Em 2018, as equipes se enfrentaram nesta mesma fase da principal competição da América do Sul, com o Cabuloso levando a melhor. No jogo de ida, vitória celeste por 2 a 0 no Maracanã com gols de De Arrascaeta — hoje ídolo rubro-negro — e Thiago Neves. Na volta, Léo duarte marcou e deu esperanças para o Mais Querido, mas o 1 a 0 não foi suficiente para evitar a eliminação.

Considerando todas as competições, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram em 86 jogos oficiais. Os cariocas levam vantagem com 34 vitórias contra 29 triunfos dos mineiros, além de 23 empates.

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Platense-ARG

O Flamengo jamais enfrentou o Platense. O clube argentino foi campeão de sua copa nacional na última temporada e se classificou pela primeira vez à Libertadores. Na fase de grupos, terminou com 10 pontos no Grupo E, atrás do Corinthians.

Palmeiras

As oitavas de final da Libertadores podem ter uma reedição da última final e trazer um embate entre os dois principais times do Brasil nas últimas temporadas. O Palmeiras terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com 11 pontos, atrás do Cerro Porteño.

Pela Libertadores, Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram duas vezes, em duas finais, com um título para cada. Em 2021, o Alviverde levou a melhor na prorrogação e levantou a taça em Montevidéu (URU). Em 2025, em Lima (PER), foi a vez do Rubro-Negro dar o troco com gol de Danilo e se sagrar o primeiro brasileiro tetracampeão da América.

Na história, o clássico já foi disputado em 115 oportunidades por competições oficiais, com retrospecto equilibradíssimo. São 40 vitórias do Flamengo, 34 empates e 41 triunfos do Palmeiras.

Mirassol

Apesar de se tratar de um adversário brasileiro, o Mirassol enfrentou o Flamengo apenas duas vezes na história. O Leão Caipira disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2025 e, antes disso, nunca tinha encarado o Rubro-Negro. No primeiro turno, vitória rubro-negra por 2 a 1; na última rodada do Brasileirão, empate por 3 a 3 no interior paulista, com a equipe carioca utilizando jogadores da base.

Neste ano, Flamengo e Mirassol têm, pelo menos, dois confrontos pela frente, ambos pelo Brasileirão. A partida do primeiro turno, válida pela quarta rodada, foi adiada e ainda não remarcada Além disso, os times voltarão a se encontrar no segundo turno.

Rosario Central-ARG

Caso tenha o Rosario Central pela frente, o Flamengo reencontrará o time argentino após 30 anos. Na única partida oficial entre as equipes, o Rubro-Negro bateu Los Canallas por 2 a 1 na semifinal da Copa Ouro Sul-Americana de 1996, com dois gols de Fábio Baiano. Na decisão, a equipe comandada por Joel Santana se sagrou campeã ao vencer o São Paulo.

Flamengo e Rosario se enfrentaram, ainda, em um amistoso em 1968, no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina. Na ocasião, o Mais Querido também venceu por 2 a 1, com dois gols de César Lemos.

Jogadores do Flamengo perfilados antes de duelo com o Cusco pela Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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