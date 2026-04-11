O São Paulo está pronto para enfrentar o Vitória, logo mais às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 11ª rodada do Brasileirão, e o técnico Roger Machado não poderá contar com quatro titulares e alguns outros jogadores do elenco tricolor. Com o departamendo médico cheio, as mudanças no ataque foram obrigatórias.

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DM do São Paulo está cheio

Os desfalques que Roger Machado terá são vários, principalmente os titulares Calleri, Luciano, Sabino e Bobadilla. Além do quarteto, o volante Pablo Maia, que passou por cirurgias no nariz e face também ficará de repouso, enquanto Lucas Moura, com costelas fraturadas, também não estará à disposição.

O atacante Luciano realizou parte dos trabalhos no campo, mas seguirá na capital paulista devido à sobrecarga em sua panturrilha direita, mesmo problema que tirou Sabino desta rodada da competição.

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Já Calleri cumpriu protocolo de concussão após choque de cabeça na partida contra o Cruzeiro, foi liberado para trabalho físico no gramado, mas segue como baixa. O volante Bobadilla, que levou três pontos no pé direito devido a entrada sofrida na partida contra o Boston River-URU, pela Sul-Americana, realizou atividades individualizadas na parte interna.

Por outro lado, o atacante Lucca, recuperado de dores na região anterior da coxa direita, participou novamente de todas as atividades com o elenco tricolor e integra a delegação rumo a Salvador.

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Escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Cauly; Artur, Ferreirinha e André Silva.

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