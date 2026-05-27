Veja gols em Vasco x Barracas Central: Adson faz dois

Vasco e Barracas Central se enfrentam em São Januário pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe de Renato Gaúcho chega para a partida com 7 pontos e na vice-colocação do Grupo G, empatada com o Audax Italiano, mas superando no saldo de gols.

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O time brasileiro precisa vencer e contar com uma combinação de resultados para roubar a liderança do Olimpia e se classificar na liderança do grupo. A primeira colocação é a única que dá vaga direta às oitavas da competição; caso se classifique em segundo, terá que disputar um playoff em jogos de ida e volta.

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O gol que abriu o placar saiu aos 32 minutos de jogo em um chute de primeira de Adson. A bola sobrou após uma dividida na área e o atacante do Vasco finalizou, superando o goleiro Marcelo Agustín. Nos acréscimos do primeiro tempo, o jogador marcou novamente de primeira após cruzamento defendido pela zaga e ampliou para os donos da casa.

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Veja os gols:

Elenco do Vasco comemorando o gol que abriu o placar contra o Barracas (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Escalação do Vasco

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

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Sem conseguir utilizar jogadores de origem para o setor, o treinador optou por improvisar Tchê Tchê na posição. O meio-campista já atuou dessa forma em outros momentos da carreira e foi o escolhido para iniciar a partida pelo lado direito da defesa.

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O departamento médico e as suspensões deixaram o Vasco sem opções imediatas para a lateral-direita. Puma Rodríguez segue em recuperação de uma infecção (celulite) no pé esquerdo. Já Paulo Henrique trata uma torção no tornozelo, enquanto João Victor cumpre suspensão. Breno Vereza, por sua vez, está lesionado e também ficou fora da relação.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BARRACAS CENTRAL

SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

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