O Fluminense está escalado para a partida desta quarta-feira (27) contra o Deportivo La Guaira, válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A principal novidade é o retorno de Martinelli ao, que volta a ficar à disposição justamente para o jogo mais importante do clube na temporada até aqui, conforme antecipado pelo Lance!.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules, Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Martinelli retornou aos relacionados após voltar a treinar integralmente com o grupo na segunda-feira (25). A presença do volante ainda era tratada como incerta até a atividade desta terça, mas o jogador acabou liberado e estará à disposição de Luis Zubeldía no Maracanã.

O retorno do camisa 8 chega em momento importante para o Tricolor, que precisa vencer o Deportivo La Guaira e torcer por um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia para avançar às oitavas de final da competição continental.

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Por outro lado, o Fluminense segue com desfalques importantes. Alisson permanece em transição física e ainda não retornou aos trabalhos completos com o elenco. Já Matheus Reis segue em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ignácio também está fora após fraturar o quarto metacarpo da mão direita.

Outra ausência é Paulo Henrique Ganso. O meia novamente não foi relacionado após informar à diretoria o interesse de outro clube em sua contratação na próxima janela de transferências.

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Zubeldía conversa com os jogadores do Fluminense no treino (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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