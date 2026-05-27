O Botafogo sofreu nesta quarta-feira (27) mais um transfer ban da Fifa, agora o quarto em vigor, com a punição válida por três janelas de transferências sem poder registrar jogadores. A condenação é pela dívida com o Zenit (RUS), pela compra de Arthur, atualmente no São Paulo por empréstimo.

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A SAF já havia sido condenada no mês de março a pagar três parcelas de 1,9 milhão de euros parcelas pendentes com o clube russo. O valor era de 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 33,5 milhões). A negociação, firmada no início de 2025, girou na casa dos 10 milhões de euros pelo atacante, enquanto Luiz Henrique foi para o Zenit por 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões na época).

As outras três punições aplicadas pela Fifa são pelas dívidas com Atlanta United por Thiago Almada (por tempo indeterminado), Ludogorets por Rwan Cruz e New York City FC por Santiago Rodríguez, sendo as duas últimas também por três janelas de transferências sem poder registrar atletas.

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Artur foi vendido pelo Zenit ao Botafogo por 10 milhões de euros (Divulgação/Zenit)

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O Botafogo está em processo de recuperação judicial e vem buscando acordos para poder solucionar o problema. A SAF tem como estratégia, ainda, apresentar a situação à Fifa para organizar as dívidas dentro da recuperação judicial e, desta forma, se livrar do transfer ban.

Artur não veste a camisa do Botafogo desde março deste ano, quando assinou com o São Paulo por empréstimo até o fim do ano. Com a camisa alvinegra, o atacante disputou 60 jogos, marcou dez gols e deu cinco assistências.

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