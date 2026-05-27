Cruzeiro tenta manter marca histórica em decisão contra o Barcelona-EQU na Libertadores

O Cruzeiro enfrentará o Barcelona-EQU na noite desta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No duelo, a Raposa tentará manter uma marca histórica na competição sul-americana.

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O Cabuloso nunca foi eliminado na fase de grupos do torneio em 16 participação, feito raro. As piores campanhas da equipe foram nas quatro vezes que o time acabou eliminado nas oitavas de final, em 1998, 2004, 2005 e 2011. Nas últimas três vezes que o Cruzeiro disputou a Libertadores, avançou até as quartas de final.

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Histórico das campanhas do Cruzeiro na Copa Libertadores

1967 - semifinalista

1975 - semifinalista

1976 - campeão

1977 - vice-campeão

1994 - chegou às quartas de final

1997 - campeão

1998 - chegou às oitavas de final

2001 - chegou às quartas de final

2004 - chegou às oitavas de final

2008 - chegou às oitavas de final

2009 - vice-campeão

2010 - chegou às quartas de final

2011 - chegou às oitavas de final

2014 - chegou às quartas de final

2015 - chegou às quartas de final

2018 - chegou às quartas de fina

Situação do Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro garante sua classificação para as oitavas de final com o uma vitória simples contra o Barcelona-EQU no Mineirão. Entretanto, mesmo se empatar ou perder, poderá avançar no torneio.

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Se não somar três pontos em Belo Horizonte, a Raposa se classifica se o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.

Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Barcelona-EQU

Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

A Raposa chega ao último jogo da fase de grupos da Libertadores em situação mais confortável, dependendo apenas de si para se classificar. A equipe comandada por Artur Jorge se classifica até mesmo com um empate ou uma derrota, caso o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.

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Do outro lado, o Barcelona-EQU não tem nenhuma ambição para o jogo em Belo Horizonte e jogará desmobilizado. A equipe liderada por César Farias tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa.

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