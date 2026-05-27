Botafogo terá time alternativo para última rodada da Sul-Americana; veja escalação
Glorioso joga fora de casa em busca da melhor campanha da fase de grupos
O Botafogo está escalado para enfrentar o Caracas (VEN), nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 6ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho modificou praticamente toda a equipe, e terá 11 inicial alternativo no Estádio Olímpico de la UCV.
Em relação ao time que empatou com o São Paulo pelo Brasileirão, permanecem o zagueiro Justino e os laterais Vitinho e Marçal. Nem mesmo o goleiro Neto ficou no 11 inicial.
Com isso, o Botafogo está escalado com Raúl, Vitinho, Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi, Edenilson e Santi Rodríguez; Correa, Jordan Barrera e Chris Ramos.
Do outro lado, o Caracas, comandado por Henry Meléndez, vai a campo com: Wuilker Benítez; Daniel Fereira, Quintero, Rubert Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández.
✅ FICHA TÉCNICA
CARACAS (VEN) X BOTAFOGO
COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA
📅 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)
⚽ ESCALAÇÕES
CARACAS (Técnico: Henry Meléndez)
Wuilker Benítez; Daniel Fereira, Quintero, Rubert Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Raul, Vitinho, Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi, Edenilson e Santi Rodríguez; Correa, Jordan Barrera e Chris Ramos.
