Botafogo

Botafogo terá time alternativo para última rodada da Sul-Americana; veja escalação

Glorioso joga fora de casa em busca da melhor campanha da fase de grupos

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/05/2026
17:49
Botafogo luta pela melhor campanha da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para enfrentar o Caracas (VEN), nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 6ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho modificou praticamente toda a equipe, e terá 11 inicial alternativo no Estádio Olímpico de la UCV.

Em relação ao time que empatou com o São Paulo pelo Brasileirão, permanecem o zagueiro Justino e os laterais Vitinho e Marçal. Nem mesmo o goleiro Neto ficou no 11 inicial.

Com isso, o Botafogo está escalado com Raúl, Vitinho, Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi, Edenilson e Santi Rodríguez; Correa, Jordan Barrera e Chris Ramos.

Do outro lado, o Caracas, comandado por Henry Meléndez, vai a campo com: Wuilker Benítez; Daniel Fereira, Quintero, Rubert Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández.

Vestiário do Botafogo para o duelo com o Caracas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA
CARACAS (VEN) X BOTAFOGO
COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA

📅 Data e horário: quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

CARACAS (Técnico: Henry Meléndez)

Wuilker Benítez; Daniel Fereira, Quintero, Rubert Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Raul, Vitinho, Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi, Edenilson e Santi Rodríguez; Correa, Jordan Barrera e Chris Ramos.

