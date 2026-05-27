Vasco é punido pelo STJD por incidentes em São Januário
Cruz-Maltino foi punido por reincidência, mas jurídico evitou perda de mando
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama sofreu uma derrota nos tribunais nesta semana. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma multa de R$ 15 mil ao Gigante da Colina devido ao comportamento de torcedores na partida contra o RB Bragantino, no último domingo (24), pelo Brasileirão. O alvo das hostilidades foi o técnico Renato Gaúcho.
Onde vão passar os jogos decisivos da Libertadores e da Sul-Americana
Onde Assistir
Vasco x Barracas: IA crava goleada com direito à dois gols de craque
Fora de Campo
Vasco encara decisão na Sul-Americana em meio à pressão sobre Renato Gaúcho
Vasco
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O clube carioca foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade de "prevenir e reprimir desordens, invasões ou lançamento de objetos".
Embora a denúncia previsse a possibilidade de perda de mandos de campo, o departamento jurídico vascaíno conseguiu evitar a sanção mais grave. O argumento para o aumento do valor da multa, que anteriormente girava entre R$ 5 mil e R$ 10 mil em casos similares, foi a reincidência. Segundo o tribunal, as punições anteriores não surtiram o efeito educativo necessário.
➡️ Vasco x Barracas Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
➡️ Clássico e possível sede da final repercutem nos bastidores do sorteio da Copa do Brasil
Os incidentes ocorreram no segundo tempo da derrota para o Bragantino e seguiram uma cronologia de tensão. Logo após o terceiro gol do Bragantino, Renato Gaúcho passou a ser alvo de xingamentos da torcida vascaína. O treinador não deixou barato e respondeu com gestos irônicos, apontando para si mesmo diante da arquibancada, o que serviu de estopim para que diversos copos fossem lançados em sua direção. Apesar do clima hostil, o técnico não foi atingido. O cenário se repetiu no pós-jogo: na saída para o vestiário, novos objetos foram arremessados enquanto Renato, mantendo a postura provocativa, respondia com sinais de "positivo" para os torcedores presentes em São Januário.
Até o momento, os responsáveis pelos arremessos não foram identificados pelo clube.
💰 Aposte em +8.5 escanteios em Vasco da Gama x Barracas Central @1.70
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias