Vasco é punido pelo STJD por incidentes em São Januário

O Vasco da Gama sofreu uma derrota nos tribunais nesta semana. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou uma multa de R$ 15 mil ao Gigante da Colina devido ao comportamento de torcedores na partida contra o RB Bragantino, no último domingo (24), pelo Brasileirão. O alvo das hostilidades foi o técnico Renato Gaúcho.

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Vasco e RB Bragantino se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O clube carioca foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade de "prevenir e reprimir desordens, invasões ou lançamento de objetos".

Embora a denúncia previsse a possibilidade de perda de mandos de campo, o departamento jurídico vascaíno conseguiu evitar a sanção mais grave. O argumento para o aumento do valor da multa, que anteriormente girava entre R$ 5 mil e R$ 10 mil em casos similares, foi a reincidência. Segundo o tribunal, as punições anteriores não surtiram o efeito educativo necessário.

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Os incidentes ocorreram no segundo tempo da derrota para o Bragantino e seguiram uma cronologia de tensão. Logo após o terceiro gol do Bragantino, Renato Gaúcho passou a ser alvo de xingamentos da torcida vascaína. O treinador não deixou barato e respondeu com gestos irônicos, apontando para si mesmo diante da arquibancada, o que serviu de estopim para que diversos copos fossem lançados em sua direção. Apesar do clima hostil, o técnico não foi atingido. O cenário se repetiu no pós-jogo: na saída para o vestiário, novos objetos foram arremessados enquanto Renato, mantendo a postura provocativa, respondia com sinais de "positivo" para os torcedores presentes em São Januário.

Até o momento, os responsáveis pelos arremessos não foram identificados pelo clube.

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