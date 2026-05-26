Vasco perde peça importante e terá problema na lateral em decisão contra o Barracas

O Vasco terá um desfalque importante para a partida decisiva desta quarta-feira (27), contra o Barracas Central. O Lance! apurou com exclusividade que o lateral-direito Puma Rodríguez seguirá fora da equipe e não terá condições de atuar no confronto.

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O uruguaio já havia desfalcado o Cruz-Maltino na derrota para o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Puma ainda se recupera de uma infecção no pé esquerdo, diagnosticada como celulite, e continua em tratamento. O jogador chegou a ser internado para receber medicação venosa, mas recebeu alta hospitalar na manhã do último domingo (24).

Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A ausência aumenta os problemas do Vasco para a lateral direita. Paulo Henrique também está fora após sofrer uma torção no tornozelo e só deve retornar depois da Copa do Mundo. Com isso, as opções para o setor ficam reduzidas. O jovem João Victor Fonseca foi alvo de críticas da torcida na última partida e deixou o campo com câimbras. Na reta final do jogo, Saldivia acabou improvisado na posição após sair da zaga. Outra alternativa considerada pela comissão técnica é a utilização de Tchê Tchê improvisado na lateral.

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Mesmo sem status absoluto de titular ao longo da temporada, Puma Rodríguez é uma das peças mais produtivas ofensivamente do elenco vascaíno em 2026. O lateral soma cinco gols e quatro assistências, sendo o jogador com mais participações diretas em gols da equipe no ano.

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