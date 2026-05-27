Memphis titular? Corinthians está escalado para enfrentar o Platense

O Corinthians está escalado para a partida de logo mais contra o Platense, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo válido pela sexta rodada da Libertadores.

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Para o confronto, o Memphis Depay será titular pela primeira vez desde a lesão que o tirou dos gramados. No confronto diante do Atlético-MG, o atacante ficou no banco de reservas e entrou ao longo da partida. Existe também a possibilidade de Diniz rodar o grupo.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Allan, Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians na Libertadores

O Corinthians lidera o Grupo E com 11 pontos, três vitórias, dois empates e ainda sem derrotas. A equipe marcou oito gols e deu duas assistências. Com a liderança da chave já garantida, o time de Fernando Diniz agora busca a segunda melhor campanha no geral da competição.

Já o Platense soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e deu sete assistências, ocupando a vice-liderança do grupo, mas ainda sem vaga garantida na próxima fase. Em caso de derrota, terá de torcer contra o Santa Fé, que enfrenta o Peñarol.

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