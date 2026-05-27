O Vasco da Gama atualizou, nesta quarta-feira, a situação clínica de três jogadores que desfalcam a equipe. O Departamento de Saúde e Performance (DESP) trouxe notícias mistas para o técnico: enquanto um titular importante inicia o processo de retorno, outros dois seguem entregues aos cuidados médicos sem previsão de volta imediata.

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A principal boa notícia fica por conta de Paulo Henrique. O lateral-direito, que desfalcou o time recentemente devido a uma entorse no tornozelo direito, apresentou boa evolução clínica. Segundo o clube, o atleta já iniciou a fase de transição com a preparação física, o que indica que deve ser reintegrado ao grupo principal nos próximos dias caso não apresente novas dores.

Paulo Henrique na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Por outro lado, o cenário é de paciência para os outros dois atletas do elenco. O lateral uruguaio Puma Rodríguez continua em tratamento de uma infecção (celulite) no pé esquerdo, quadro que exige cuidados específicos com medicação e repouso da área afetada, mantendo o jogador sob observação rigorosa do DESP. Já o ponta Marino segue com queixas musculares e, de acordo com o boletim, continua em tratamento intensivo junto aos fisioterapeutas do clube, ainda sem realizar atividades no campo.

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Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Mesmo com os desfalques, o Cruz-Maltino precisa focar as atenções no gramado para um compromisso decisivo. O Vasco enfrenta o Barracas Central hoje, em São Januário, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, buscando carimbar a classificação para a próxima fase do torneio continental.

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