O zagueiro Bruno André, da equipe Sub-20 do Vasco, foi convidado para integrar os treinamentos da Seleção Brasileira Principal nos dias 29 e 30 de maio, na Granja Comary, como parte da preparação para os amistosos da equipe e para a Copa do Mundo.

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Aos 19 anos, o defensor atua pelo lado direito da zaga e é considerado uma das principais promessas do setor defensivo vascaíno. Titular absoluto da equipe Sub-20 do Vasco, Bruno André vem sendo um dos destaques da campanha da equipe que lidera o Campeonato Brasileiro da categoria. Apesar de já ter sido relacionado para partidas do elenco profissional, o jovem ainda não estreou oficialmente pela equipe principal.

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O zagueiro possui contrato com o clube carioca até janeiro de 2029. O vínculo foi renovado em fevereiro de 2025, em movimento visto internamente como estratégico para assegurar a permanência de um dos principais talentos formados em São Januário.

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Bruno André acumula passagens de destaque nas categorias inferiores do Vasco. Em 2021, foi um dos nomes do elenco campeão da Copa Brasileirinho Sub-14. Assinou o primeiro contrato profissional em julho de 2023 e, no ano seguinte, liderou a defesa da equipe Sub-17 que garantiu vaga na Copa do Brasil da categoria. O desempenho também rendeu convocações para períodos de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-17.

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Já em 2025, assumiu a titularidade absoluta do Sub-20 durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As atuações chamaram atenção da comissão técnica do profissional e renderam a primeira relação para o elenco principal em agosto do ano passado, em clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil, sob comando de Fernando Diniz.

Bruno André em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

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