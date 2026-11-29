Veja gol em Internacional x RB Bragantino: Matheus Bahia faz o primeiro
Jogo tem caráter decisivo para o Colorado na luta contra o rebaixamento
O Internacional recebe o RB Bragantino no Beira-Rio neste domingo (29), pela 37ª rodada do Brasileirão, em confronto de peso, sobretudo para o Colorado, que luta contra o rebaixamento para a Série B. O time treinado por Eduardo Baptista soma 38 pontos e não depende mais de si para escapar do Z4.
➡️Inteligência Artificial projeta duelo entre Internacional x RB Bragantino
O primeiro gol da partida veio aos nove minutos de partida pelo Internacional. Após falha de Juninho Capixaba, cruzamento na área e tirada da zaga, Matheus Bahia pegou de primeira e estufou as redes de Tiago Volpi.
Veja o gol da partida:
Como chegam Internacional e Bragantino para o confronto?
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O Internacional chega pressionado para o duelo, em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos, e vem de duas derrotas consecutivas na competição. Na rodada mais recente, a equipe gaúcha foi goleada pelo Vitória por 5 a 2, no Beira-Rio. Antes disso, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário. Com apenas duas partidas restantes, o time precisa reagir para evitar a queda à Série B de 2027.
Já o Bragantino chega em situação mais confortável na tabela, mas ainda possui objetivos importantes nesta reta final de temporada. Na oitava colocação, com 50 pontos, o Massa Bruta segue na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe comandada por Vagner Mancini vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Bragança Paulista, resultado que encerrou uma sequência de duas partidas sem vencer. Antes disso, havia sido derrotada pelo Vitória por 2 a 1.
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