Veja gol em Coritiba x Flamengo: de pênalti, Pedro empata
Josué foi o responsável por balançar as redes para o Coxa
O Flamengo, já campeão brasileiro após o empate contra o Palmeiras, está enfrentando o Coritiba neste momento. O confronto está sendo disputado no Couto Pereira, em Curitiba, e conta com transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
Já com a faixa de campeão, o Flamengo entra em campo para cumprir tabela e somar mais pontos na classificação. Do outro lado, o Coritiba pode garantir uma vaga na Copa Sul-Americana nesta rodada. Para isso, precisa vencer em casa e ainda contar com uma combinação de resultados.
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Veja gol em Coritiba x Flamengo
Como chegam as equipes para o confronto
O Coritiba entra em campo neste domingo, no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Brasileirão, embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Bahia fora de casa. O resultado garantiu a permanência matemática do Coxa na Série A, e agora o time paranaense, 12º colocado com 45 pontos, joga diante de sua torcida buscando confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027, competição que não disputa desde 2016. Sob o comando interino de Guilherme Bossle, a equipe conta com os retornos importantes do zagueiro Jacy e do volante Nicolás Fonseca, que cumpriram suspensão na rodada passada, mas segue sem Lucas Ronier e Rodrigo Moledo, entregues ao departamento médico.
➡️Coritiba x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Do outro lado, o Flamengo chega a Curitiba já consagrado como campeão brasileiro antecipado, após assegurar o título no empate em 1 a 1 com o Palmeiras na rodada anterior. Com 80 pontos na liderança isolada, a equipe dirigida por Leonardo Jardim utiliza a reta final para rodar o elenco e perseguir marcas expressivas, como superar os 84 pontos do Atlético-MG de 2021 e garantir a artilharia do campeonato para o atacante Pedro, que soma 20 gols. O Rubro-Negro tem baixas como Alex Sandro, suspenso, e Léo Pereira, Bruno Henrique e Gonzalo Plata, vetados por questões físicas e médicas, abrindo espaço para nomes como Andrew, Vitão e Ayrton Lucas.
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