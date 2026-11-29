O confronto entre Corinthians e Grêmio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será exibida com exclusividade pelo Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video!

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Como chegam Corinthians x Grêmio para o duelo?

Com campanhas praticamente idênticas, os dois clubes chegam à reta final do Brasileirão pressionados pela possibilidade de queda. Ambos somam 41 pontos, com dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, e estão fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate.

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O principal diferencial entre as equipes está no saldo de gols. O Alvinegro possui saldo negativo de dois, enquanto os gaúchos têm sete negativos. A vantagem permite ao clube paulista ocupar a 15ª colocação, uma posição acima do adversário.

A partida ganha contornos de decisão justamente pela situação dos concorrentes diretos. O Mirassol, primeiro integrante do Z4, também soma 41 pontos, enquanto o Internacional, 18º colocado, tem 38. Uma vitória em Itaquera pode encaminhar a permanência de uma das equipes e complicar a situação da outra.

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Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momento de reação

Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.

Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).

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Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.

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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.