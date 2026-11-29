Craque do jogo contra o Vitória, neste domingo (29), Neymar superou a marca dos 500 gols na carreira com os dois tentos anotados no triunfo sobre a equipe de Salvador, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Neymar chegou ao número aos 17 minutos do primeiro, em linda cobrança de falta. O camisa 10 acertou linda finalização no canto do goleiro Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer. Depois, aos 37, converteu pênalti sofrido por Coutinho e alcançou os 501 gols na carreira.

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— Feliz de atingir uma meta tão grande, 500 gols para um ponta, um meia não é fácil. Obviamente, fico muito feliz pela marca. Mas, principalmente, pelos três pontos que nosso objetivo segue vivo — disse o astro do Santos, após a partida, em entrevista à TV Globo.

Com o resultado, o Peixe foi a 53 pontos no Brasileirão, firme na luta por vaga na Libertadores. A equipe comandada por Cuca fechará a temporada contra o Botafogo, na Vila Belmiro, na quarta-feira (2/12).

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Neymar foi o destaque do Santos contra o Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

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Veja números de Neymar:

Santos: 162 gols (285 jogos e 76 assistências)

Barcelona: 114 gols (196 jogos e 68 assistências)

PSG: 126 gols (181 jogos e 79 assistências)

Al Hilal: 1 gol (7 jogos e três assistências)

Seleção Brasileira: 80 gols (130 jogos e 59 assistências)

Seleção Sub-20: 9 gols (7 jogos e três assistências)

Seleção Sub-17: 1 gol (três jogos)

Seleção Olímpica: 8 gols (14 jogos e oito assistências)