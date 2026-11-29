Veja gols em Vitória x Santos: Baralhas empata com golaço
Confronto está acontecendo no Barradão, casa do Vitória
Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Sem risco de rebaixamento, o Leão tenta aproveitar o fator casa para buscar uma vaga na Sul-Americana, enquanto o Peixe precisa vencer para manter as chances de classificação à Libertadores do ano que vem.
Na última rodada, o Vitória goleou o Internacional por 5 a 2 no Beira-Rio, se afastando matematicamente do rebaixamento. Já o Santos vem de derrota em casa para o Grêmio por 2 a 0, no Morumbis.
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Veja gol em Vitória x Santos no Barradão
Como chegam as equipes para o confronto?
Após confirmar a permanência na primeira divisão, o Vitória ganha confiança para as últimas rodadas do Brasileirão. A equipe comandada por Rafael Lacerda atravessa um bom momento na competição e vem de duas vitórias consecutivas. Depois de derrotar o Red Bull Bragantino no Barradão, o Leão goleou o Internacional, em pleno Beira-Rio, conquistando seus primeiros três pontos como visitante no campeonato. Com 44 pontos, o time baiano está em 13º lugar e agora busca melhorar sua posição na tabela para se aproximar da zona de classificação à Copa Sul-Americana.
➡️Vitória x Santos: onde assistir, horário e escalações
O Santos, por sua vez, chega pressionado para o compromisso fora de casa depois do revés para o Grêmio, no Morumbis. A equipe do técnico Cuca vive um cenário de urgência nas duas rodadas finais, já que um novo resultado negativo pode comprometer suas pretensões na competição. Com 50 pontos, o Peixe ocupa a nona colocação e segue na briga por uma vaga na Libertadores de 2027, estando a quatro pontos do Bahia, time que abre o G-6. Para alcançar o pelotão de acesso ao torneio continental, o Alvinegro Praiano precisa vencer os últimos jogos e torcer por tropeços dos concorrentes, além de depender da possibilidade de abertura de vagas adicionais.
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