Para fugir da degola, Seedorf escala Corinthians para enfrentar o Grêmio
Equipes se enfrentam logo mais, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão
O Corinthians recebe o Grêmio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, de olho em confirmar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. O Timão já está escalado em busca de seu principal objetivo na competição.
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A equipe pode garantir a continuidade na elite já nesta rodada, desde que vença o confronto e conte com tropeços de Internacional e Mirassol. Invicto há quatro partidas, o time comandado por Seedorf vem de um empate com o Atlético-MG e busca aproveitar o fator casa para alcançar o objetivo.
Para o duelo, André Ramalho ganhou a disputa por uma vaga na zaga, enquanto André Carillo ficou com a do meio-campo. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay serão referências.
Yuri retorna após cumprir suspensão imposta pelo STJD e fica novamente à disposição, assim como o volante André Carrillo, que também volta de suspensão.
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Escalação do Corinthians:
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Breno Bidon, André Carillo e Memphis Depay; Kaio César, Yuri Alberto e Matheus Bidu.
Quem está fora: Gabriel Paulista (estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito), Zakaria Labyad (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo) e Kayke (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo);
Pendurados: André, Raniele, Breno Bidon, Kauê, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Pedro Milans, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.
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