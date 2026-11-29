O Corinthians recebe o Grêmio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, de olho em confirmar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. O Timão já está escalado em busca de seu principal objetivo na competição.

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A equipe pode garantir a continuidade na elite já nesta rodada, desde que vença o confronto e conte com tropeços de Internacional e Mirassol. Invicto há quatro partidas, o time comandado por Seedorf vem de um empate com o Atlético-MG e busca aproveitar o fator casa para alcançar o objetivo.

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Para o duelo, André Ramalho ganhou a disputa por uma vaga na zaga, enquanto André Carillo ficou com a do meio-campo. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay serão referências.

Yuri retorna após cumprir suspensão imposta pelo STJD e fica novamente à disposição, assim como o volante André Carrillo, que também volta de suspensão.

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Escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Breno Bidon, André Carillo e Memphis Depay; Kaio César, Yuri Alberto e Matheus Bidu.

Quem está fora: Gabriel Paulista (estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito), Zakaria Labyad (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo) e Kayke (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo);

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Pendurados: André, Raniele, Breno Bidon, Kauê, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Pedro Milans, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.