Eleição do Conselho pode influenciar planejamento do futebol do São Paulo para 2027
Votação deste domingo definirá 100 novos conselheiros, que participarão da escolha do próximo presidente; transição também envolve mudanças no departamento de futebol e desafios financeiros
A eleição de 100 novos integrantes do Conselho Deliberativo do São Paulo, marcada para este domingo (29), será um passo importante para a definição do comando do clube nos próximos três anos. Embora a votação dos associados não escolha diretamente o presidente, o resultado poderá influenciar a composição política do colegiado responsável por eleger o próximo mandatário e, consequentemente, os rumos do planejamento tricolor para 2027.
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O momento é especialmente importante para o departamento de futebol. Com as saídas do técnico Dorival Júnior e do diretor executivo Rafinha anunciadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá de reorganizar sua estrutura e definir os profissionais responsáveis pelo projeto esportivo da próxima temporada. A escolha do novo presidente terá impacto direto nesse processo, que envolve desde a formação da comissão técnica até a montagem do elenco.
A Assembleia Geral será realizada na sede social do Morumbis. A primeira convocação está prevista para as 8h, condicionada à presença da maioria dos associados aptos a votar. Caso não haja quórum, uma segunda chamada ocorrerá às 9h. Podem participar sócios maiores de 18 anos, com pelo menos dois anos ininterruptos de vínculo com o clube e em dia com as obrigações financeiras.
Os 100 conselheiros eleitos se juntarão aos 152 membros vitalícios que já integram o Conselho Deliberativo. Duas chapas estão na disputa: a São Paulo à Frente, ligada à situação, que registrou 128 candidatos, e a São Paulo de Volta, da oposição, com 106 nomes inscritos.
A escolha do presidente acontecerá posteriormente, em votação indireta pelo Conselho Deliberativo, prevista para meados de dezembro, ainda sem data anunciada. Os candidatos são Vinicius de Medeiros, pela situação, e Marcelo Portugal Gouvêa, pela oposição. A nova gestão assumirá a direção do Tricolor no início de janeiro de 2027.
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Futuro do departamento de futebol está em jogo
Os candidatos precisarão estruturar uma nova composição para o departamento, incluindo a escolha do treinador e dos profissionais que ocuparão os cargos de direção.
O calendário também pressiona. O Campeonato Paulista tem início previsto para 10 de janeiro, poucos dias depois da posse da nova gestão. Assim, o próximo presidente terá um intervalo curto para definir o comando técnico, avaliar o elenco e estabelecer as prioridades do mercado de transferências.
A saída de Dorival e Rafinha foi anunciada justamente em meio a esse processo eleitoral. Os dois afirmaram que pretendiam apresentar aos candidatos um diagnóstico do departamento de futebol, com informações sobre as diferentes áreas do clube, para contribuir com a transição. Mesmo após comunicarem que não permanecerão, colocaram-se à disposição para auxiliar no que for necessário.
Além da escolha dos novos profissionais, o planejamento precisará considerar o orçamento disponível para contratações, possíveis negociações de atletas e renovações de contrato. A definição dessas prioridades dependerá das diretrizes da próxima administração e das condições financeiras encontradas pelo novo presidente.
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Situação financeira é outro desafio para 2027
O cenário econômico também será determinante para as decisões esportivas. O São Paulo terá de conciliar a necessidade de reforçar o elenco com o compromisso de administrar dívidas e obrigações financeiras acumuladas.
Entre as pendências recentes está a cobrança judicial da empresa Vero Sports, que acionou o clube para receber aproximadamente R$ 1,5 milhão em comissões relacionadas à contratação do goleiro Carlos Coronel, realizada no início de 2026. O valor inicialmente previsto em contrato era de R$ 1,1 milhão, mas a empresa alega que os atrasos nos pagamentos elevaram a cobrança com juros e multas.
A pendência é mais um exemplo dos compromissos que estarão no radar da próxima gestão e que podem influenciar a disponibilidade de recursos para o futebol.
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