Inteligência Artificial projeta duelo entre Internacional x RB Bragantino
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, e a inteligência artificial projetou o confronto. No último compromisso pela competição, o Colorado foi derrotado por 5 a 2 pelo Vitória, enquanto o Massa Bruta venceu o Vasco por 1 a 0.
➡️Internacional x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Veja a projeção da IA:
A tendência é de um triunfo do Internacional por 4 a 1 no Beira-Rio. Jogando em casa e precisando dar uma resposta rápida após a derrota pesada fora de seus domínios, a equipe gaúcha deve buscar o controle da posse de bola e pressionar desde os primeiros minutos com o apoio da torcida. Mesmo com o Red Bull Bragantino embalado pelo triunfo recente e apostando na organização coletiva e nas transições rápidas para balançar as redes, o fator local e a força ofensiva do time colorado devem fazer a diferença para garantir os três pontos na reta final do campeonato.
Como chegam Internacional e Bragantino para o confronto?
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
O Internacional chega pressionado para o duelo, em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos, e vem de duas derrotas consecutivas na competição. Na rodada mais recente, a equipe gaúcha foi goleada pelo Vitória por 5 a 2, no Beira-Rio. Antes disso, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário. Com apenas duas partidas restantes, o time precisa reagir para evitar a queda à Série B de 2027.
Já o Bragantino chega em situação mais confortável na tabela, mas ainda possui objetivos importantes nesta reta final de temporada. Na oitava colocação, com 50 pontos, o Massa Bruta segue na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe comandada por Vagner Mancini vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Bragança Paulista, resultado que encerrou uma sequência de duas partidas sem vencer. Antes disso, havia sido derrotada pelo Vitória por 2 a 1.
Mais LANCE!
Inteligência artificial aponta vencedor em Atlético-MG x Vasco no Brasileirão
Jogo será disputado na Arena MRV
Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Grêmio no Brasileirão
Partida tem caráter decisivo na briga contra o rebaixamento
Atuação de João Gomes, ex-Flamengo, vira assunto na Inglaterra: 'Maravilhoso'
Jogador trocou de clube nesta temporada
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão
Equipe visita o Santos na última rodada
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'
Treinador relembrou final da Libertadores de 2025
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Leila Pereira, do Palmeiras, viraliza ao dançar funk após título: 'Sempre'
Presidente cumpriu promessa feita antes da partida
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde
Andreas Pereira vira assunto após título do Palmeiras: 'Se livrou'
Alviverde conquistou o tetracampeonato sobre o Estudiantes
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão
Torcida do Flamengo reage ao título do Palmeiras na Libertadores: 'Inacreditável'
Alviverde empatou com o Rubro-Negro em número de títulos da competição
Torcedores do Palmeiras elegem craque da final: 'Colossal'
Lucas Evangelista foi exaltado por torcedores nas redes sociais
Jadson, ex-Corinthians, aparece machucado em live nas redes; veja
Jogador foi preso em agosto
Torcedores detonam show do intervalo em Palmeiras x Estudiantes
Artista foi duramente criticado nas redes sociais
Felipe Melo vira assunto em Palmeiras x Estudiantes: 'Impossível'
Ex-jogador fez aparição no intervalo da final da Libertadores
Gol do Palmeiras contra o Estudiantes movimenta torcedores
Até o momento, Palmeiras está sendo campeão da Libertadores
Polêmica em Palmeiras x Estudiantes irrita torcedores: 'Começou'
Lance polêmico aconteceu aos sete minutos de jogo
Cafu aposta em vitória do Palmeiras na Libertadores e exalta Abel Ferreira
Em entrevista ao Lance!, pentacampeão mundial palpitou sobre o placar da decisão em Montevidéu e aponta trabalho do treinador português como exemplo para o futebol brasileiro
Vidente aponta campeão de Palmeiras e Estudiantes pela Libertadores
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores