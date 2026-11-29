Veja gols em Corinthians x Grêmio: Amuzu diminui para o Imortal
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Corinthians enfrenta o Grêmio neste domingo (29), pela 37ª rodada do Brasileirão, em confronto direto contra o rebaixamento. Os dois times chegam com 41 pontos, logo acima da zona de degola, em busca de respiro na reta final da competição.
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O primeiro gol do jogo foi marcado aos nove minutos de jogo pelo Corinthians. Yuri Alberto recebeu cruzamento de Kaio César e bateu rasteiro para superar Weverton. Cinco minutos depois, após bela jogada coletiva, foi a vez de Kaio marcar e fazer 2 a 0.
Aos 17 minutos, após cruzamento da direita, Balbuena pegou errado na bola e acabou encobrindo o arqueiro do Imortal, fazendo 3 a 0. Nos acréscimos, Francis Amuzu diminuiu após rebote de Hugo Souza.
Veja os gols da partida:
Corinthians e Grêmio vivem momento de reação
Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).
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Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.
Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.
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