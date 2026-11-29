O Corinthians enfrenta o Grêmio neste domingo (29), pela 37ª rodada do Brasileirão, em confronto direto contra o rebaixamento. Os dois times chegam com 41 pontos, logo acima da zona de degola, em busca de respiro na reta final da competição.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O primeiro gol do jogo foi marcado aos nove minutos de jogo pelo Corinthians. Yuri Alberto recebeu cruzamento de Kaio César e bateu rasteiro para superar Weverton. Cinco minutos depois, após bela jogada coletiva, foi a vez de Kaio marcar e fazer 2 a 0.

continua após a publicidade

Aos 17 minutos, após cruzamento da direita, Balbuena pegou errado na bola e acabou encobrindo o arqueiro do Imortal, fazendo 3 a 0. Nos acréscimos, Francis Amuzu diminuiu após rebote de Hugo Souza.

Veja os gols da partida:

Yuri Alberto abriu o placar (Foto: Fernando Roberto/UAI Foto/Folhapress) ORG XMIT: 6971

Corinthians e Grêmio vivem momento de reação

Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.

Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.

Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.