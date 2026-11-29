Cassierra relata ameaças de morte e fica fora de Atlético-MG x Vasco
Atacante buscou o clube no último sábado com provas de ameaças de morte
Horas antes do duelo contra o Vasco, o Atlético-MG informou por meio de nota que o atacante Cassierra não entrará em campo na Arena MRV na noite deste domingo (29). De acordo com o comunicado, ele apresentou provas de de ameaças de morte feitas por torcedores.
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As ameaças teriam o próprio jogador como alvo e sua família. Por conta disso e de seu estado emocional e de sua família, ele informou que não iria sentir condições de entrar em campo.
– O atacante Cassierra procurou, ontem (28/11), antes do treino, a diretoria de futebol, o departamento de saúde e a comissão técnica do Atlético, apresentando provas de ameaças, inclusive de morte, feitas por alguns torcedores contra ele e contra sua família – escreveu o clube em nota divulgada à imprensa.
– Diante da situação e do estado emocional de sua esposa e seus filhos, que se encontram bastante abalados, o atleta informou não se sentir em condições de atuar na partida de hoje, contra o Vasco. O Atlético lamenta e repudia que episódios dessa natureza continuem ocorrendo, e o caso está sendo tratado pelas autoridades – repudiou o Galo.
Esposa de Cassierra desabafou recentemente
Na última sexta-feira (27) a esposa do jogador, a empresária Margarita Castillo, publicou uma carta aberta no Instagram para desabafar sobre os ataques que a família vem sofrendo nos últimos meses em Belo Horizonte.
– Nunca imaginei que chegaria a viver uma situação de assédio e bullying, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, a ponto de sair de um estádio chorando – desabafou a esposa de Cassierra, que destacou que os ataques afetam sua confiança dentro de campo.
– O mais contraditório é que essas mesmas páginas, que durante toda a semana se dedicam a ridicularizá-lo, assediá-lo e praticar bullying contra ele, esperam que, no dia do jogo, ele entre em campo cheio de confiança e marque gols – criticou.
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