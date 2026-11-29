O Galo enfrenta o Vasco na noite deste domingo (29), em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão, de olho em uma vaga na Libertadores. Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com retornos importantes na escalação do Atlético-MG.

O zagueiro Vitão e o meio-campista Fred, que estavam suspensos no duelo contra o Corinthians na última quarta-feira, voltam a ficar à disposição do Barba. Além deles, Alan Franco foi liberado pelo departamento médico, recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

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Por outro lado, Eduardo Domínguez não poderá contar com Thiago Borbas na escalação do Atlético-MG. o atacante foi expulso contra o Timão e cumpre suspensão. Com isso, poderá não jogar mais na Arena MRV, já que seu contrato de empréstimo se encerra no fim desta temporada.

Com isso, a escalação do Atlético-MG vem com: Everson; Natanael, Vitão, Ruan, Renan Lodi; Franco, Castaño, Fred; Bernard, Victor Hugo, Cuello.

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Atlético-MG x Vasco

Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Eduardo Domínguez aponta durante treino na véspera do jogo contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

No último confronto, o Atlético Mineiro empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão Série A. Já o Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, também pelo Brasileirão Série A.

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Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. O Vasco, por sua vez, está em 14º lugar, com 43 pontos.