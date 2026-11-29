Retornos importantes! Confira a escalação do Atlético-MG contra o Vasco
As equipes se enfrentam na Arena MRV pelo Brasileirão
O Galo enfrenta o Vasco na noite deste domingo (29), em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão, de olho em uma vaga na Libertadores. Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com retornos importantes na escalação do Atlético-MG.
O zagueiro Vitão e o meio-campista Fred, que estavam suspensos no duelo contra o Corinthians na última quarta-feira, voltam a ficar à disposição do Barba. Além deles, Alan Franco foi liberado pelo departamento médico, recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa direita.
Por outro lado, Eduardo Domínguez não poderá contar com Thiago Borbas na escalação do Atlético-MG. o atacante foi expulso contra o Timão e cumpre suspensão. Com isso, poderá não jogar mais na Arena MRV, já que seu contrato de empréstimo se encerra no fim desta temporada.
Com isso, a escalação do Atlético-MG vem com: Everson; Natanael, Vitão, Ruan, Renan Lodi; Franco, Castaño, Fred; Bernard, Victor Hugo, Cuello.
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Atlético-MG x Vasco
Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atlético Mineiro empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão Série A. Já o Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, também pelo Brasileirão Série A.
Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. O Vasco, por sua vez, está em 14º lugar, com 43 pontos.
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