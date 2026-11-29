

O Corinthians terá a oportunidade de inverter os papéis de um dos episódios mais dolorosos de sua história. Adversário na partida que decretou a queda do Timão à Série B em 2007, o Grêmio reencontra o Alvinegro neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em um confronto direto na luta pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro.

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Se em 2007 o clube gaúcho foi o adversário na partida que decretou a queda corintiana à Série B, desta vez o Timão pode garantir a permanência na elite nacional e, de quebra, complicar a situação do rival na tabela de classificação.

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Em caso de vitória, a equipe comandada por Clarence Seedorf chegará aos 44 pontos. Para assegurar a permanência com uma rodada de antecedência, o Alvinegro também precisa que o Mirassol não vença o Athletico-PR e que o Internacional tropece diante do Red Bull Bragantino.

Além da possibilidade de encerrar a própria luta contra o descenso, um triunfo corintiano deixaria o Grêmio em situação delicada para a última rodada da competição.

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Aílton lamenta o rebaixamento do Corinthians à Série B após empate com o Grêmio (Foto: Robson Ventura/Folhapress)

Relembre o rebaixamento do Corinthians em 2007

No dia 2 de dezembro de 2007, o Corinthians entrou em campo no antigo Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pressionado pela necessidade de escapar do primeiro rebaixamento de sua história. Do outro lado, estava o Grêmio que já não tinha grandes pretensões na competição.

A situação corintiana se complicou logo aos dois minutos do primeiro tempo, quando Jonas abriu o placar para os donos da casa. Aos 30 minutos, Clodoaldo deixou tudo igual e renovou as esperanças da torcida alvinegra.

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O Corinthians teve cerca de uma hora de jogo para buscar o gol que poderia mudar seu destino, mas não conseguiu superar a equipe gaúcha. O empate por 1 a 1, combinado com a vitória do Goiás sobre o Internacional, decretou a queda do clube paulista.

O Timão encerrou aquela edição do Brasileirão na 17ª colocação, com 44 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Uma vitória em Porto Alegre teria sido suficiente para evitar o descenso.

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Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada