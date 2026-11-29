Corinthians pode dar 'troco' no Grêmio 19 anos após rebaixamento
Timão tem chance de assegurar permanência na elite e complicar a situação do rival gaúcho
O Corinthians terá a oportunidade de inverter os papéis de um dos episódios mais dolorosos de sua história. Adversário na partida que decretou a queda do Timão à Série B em 2007, o Grêmio reencontra o Alvinegro neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em um confronto direto na luta pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro.
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Se em 2007 o clube gaúcho foi o adversário na partida que decretou a queda corintiana à Série B, desta vez o Timão pode garantir a permanência na elite nacional e, de quebra, complicar a situação do rival na tabela de classificação.
Em caso de vitória, a equipe comandada por Clarence Seedorf chegará aos 44 pontos. Para assegurar a permanência com uma rodada de antecedência, o Alvinegro também precisa que o Mirassol não vença o Athletico-PR e que o Internacional tropece diante do Red Bull Bragantino.
Além da possibilidade de encerrar a própria luta contra o descenso, um triunfo corintiano deixaria o Grêmio em situação delicada para a última rodada da competição.
Relembre o rebaixamento do Corinthians em 2007
No dia 2 de dezembro de 2007, o Corinthians entrou em campo no antigo Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pressionado pela necessidade de escapar do primeiro rebaixamento de sua história. Do outro lado, estava o Grêmio que já não tinha grandes pretensões na competição.
A situação corintiana se complicou logo aos dois minutos do primeiro tempo, quando Jonas abriu o placar para os donos da casa. Aos 30 minutos, Clodoaldo deixou tudo igual e renovou as esperanças da torcida alvinegra.
O Corinthians teve cerca de uma hora de jogo para buscar o gol que poderia mudar seu destino, mas não conseguiu superar a equipe gaúcha. O empate por 1 a 1, combinado com a vitória do Goiás sobre o Internacional, decretou a queda do clube paulista.
O Timão encerrou aquela edição do Brasileirão na 17ª colocação, com 44 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Uma vitória em Porto Alegre teria sido suficiente para evitar o descenso.
Confira a classificação na luta contra o rebaixamento
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
14º
Botafogo
43
11
-11
15º
Corinthians
41
10
-2
16º
Grêmio
41
10
-7
17º
Mirassol
41
10
-10
18º
Internacional
38
9
-8
19º
Remo
32
7
-20
20º
Chapecoense
24
5
-37
Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas
37ª rodada
- Botafogo x Bahia
- Corinthians x Grêmio
- Internacional x Bragantino
- Mirassol x Athletico-PR
38ª rodada
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Santos x Botafogo
- Remo x Corinthians
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