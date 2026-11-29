Em duelo importante da tabela de classificação do Brasileirão, na tarde deste domingo (29), no Barradão, em Salvador, o Santos venceu o Vitória pelo placar de 3 a 1 e segue firme de olho em uma vaga na próxima Libertadores. O time comandado por Cuca contou com o brilho do craque Neymar, que marcou duas vezes e contribuiu com uma assistência, para o gol de Willian Arão.

+ Veja os gols da vitória do Santos no Barradão

Com o resultado, o Leão ficou na 13ª colocação, com 44 pontos somados, de olho agora em classificação para a Sul-Americana. O último compromisso do ano será contra o Vasco, no Rio. Peixe, por sua vez, agora com 53, fechará a temporada contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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Neymar foi o destaque do Santos contra o Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Santos sobra no segundo tempo

Apesar de um início morno em Salvador, o Santos tomou as rédeas da partida logo de cara e, valorizando a posse de bola, conseguiu levar mais perigo. O time comandado por Cuca abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com Willian Arão, de cabeça, após cruzamento de Neymar.

Atrás no marcador, o Vitória passou a se soltar mais no campo de ataque, ainda que abaixo do esperado e acumulando erros. Apareceu, então, o brilho da individualidade. Aos 41, Baralhas recebeu de Renê na entrada da área e soltou uma bomba, que tocou no travessão e entrou na meta defendida por Diógenes.

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Já na segunda etapa, brilhou a estrela do craque do Peixe. Neymar apareceu para resolver e deixar o time na briga pela vaga na Libertadores de 2027. Primeiro, o camisa 10 fez golaço de falta para desempatar, e depois, em cobrança de pênalti, deslocou Lucas Arcanjo para aumentar o marcador.

O Vitória ainda descontou nos acréscimos, aos 48 minutos, com Renê, mas não conseguiu empatar devido à falta de tempo de jogo.

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✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 3 SANTOS

🏆 Brasileirão - 37ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Fernanda Kruger (MT)

📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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Gols: Baralhas 41'/1ºT e Renê 48'/2ºT (VIT); Willian Arão 24'/1ºT, Neymar 17'/2T e 37'/2ºT (SAN)

Cartões amarelos: Zé Vitor e Renato Kayzer (VIT); Gustavo Henrique, Escobar e Bontempo (SAN)

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Rafael Lacerda)

Lucas Arcanjo, Jamerson (Mateus Silva), Cacá, Brítez e Ramon; Caíque (Zé Vítor), Baralhas e Matheuzinho (Marinho); Erik (Osvaldo), Renê e Tarzia (Renato Kayzer).

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes, Rodinei (Philippe Coutinho), Willian Arão, João Alencar (Escobar) e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Oliva)e Bontempo; Neymar (Rollheiser), Everton e Gabigol (Igor Vinícius).