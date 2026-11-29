Neymar decide, Santos bate o Vitória e segue vivo na luta por vaga na Libertadores
Craque do Peixe deu assistência e marcou dois gols no Barradão, em Salvador
Em duelo importante da tabela de classificação do Brasileirão, na tarde deste domingo (29), no Barradão, em Salvador, o Santos venceu o Vitória pelo placar de 3 a 1 e segue firme de olho em uma vaga na próxima Libertadores. O time comandado por Cuca contou com o brilho do craque Neymar, que marcou duas vezes e contribuiu com uma assistência, para o gol de Willian Arão.
+ Veja os gols da vitória do Santos no Barradão
Com o resultado, o Leão ficou na 13ª colocação, com 44 pontos somados, de olho agora em classificação para a Sul-Americana. O último compromisso do ano será contra o Vasco, no Rio. Peixe, por sua vez, agora com 53, fechará a temporada contra o Botafogo, na Vila Belmiro.
Santos sobra no segundo tempo
Apesar de um início morno em Salvador, o Santos tomou as rédeas da partida logo de cara e, valorizando a posse de bola, conseguiu levar mais perigo. O time comandado por Cuca abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com Willian Arão, de cabeça, após cruzamento de Neymar.
Atrás no marcador, o Vitória passou a se soltar mais no campo de ataque, ainda que abaixo do esperado e acumulando erros. Apareceu, então, o brilho da individualidade. Aos 41, Baralhas recebeu de Renê na entrada da área e soltou uma bomba, que tocou no travessão e entrou na meta defendida por Diógenes.
Já na segunda etapa, brilhou a estrela do craque do Peixe. Neymar apareceu para resolver e deixar o time na briga pela vaga na Libertadores de 2027. Primeiro, o camisa 10 fez golaço de falta para desempatar, e depois, em cobrança de pênalti, deslocou Lucas Arcanjo para aumentar o marcador.
O Vitória ainda descontou nos acréscimos, aos 48 minutos, com Renê, mas não conseguiu empatar devido à falta de tempo de jogo.
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✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 2 X 3 SANTOS
🏆 Brasileirão - 37ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Barradão, em Salvador
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)
🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Fernanda Kruger (MT)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Gols: Baralhas 41'/1ºT e Renê 48'/2ºT (VIT); Willian Arão 24'/1ºT, Neymar 17'/2T e 37'/2ºT (SAN)
Cartões amarelos: Zé Vitor e Renato Kayzer (VIT); Gustavo Henrique, Escobar e Bontempo (SAN)
⚽ ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Rafael Lacerda)
Lucas Arcanjo, Jamerson (Mateus Silva), Cacá, Brítez e Ramon; Caíque (Zé Vítor), Baralhas e Matheuzinho (Marinho); Erik (Osvaldo), Renê e Tarzia (Renato Kayzer).
SANTOS (Técnico: Cuca)
Diógenes, Rodinei (Philippe Coutinho), Willian Arão, João Alencar (Escobar) e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Oliva)e Bontempo; Neymar (Rollheiser), Everton e Gabigol (Igor Vinícius).
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