O Santos está vencendo o Vitória no Barradão, em Salvador, até o momento, pelo placar de 2 a 1. Em uma tarde inspirada, Neymar está chamando toda a atenção dos torcedores para si. O camisa 10 do Peixe deu uma assistência e marcou o gol que desempatou o confronto no segundo tempo.

Não foi qualquer gol, foi o de número 500 da sua carreira. O golaço de falta que está dando a vitória parcial ao peixe também ganhou grande repercussão entre torcedores e internautas nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Golaço de Neymar em Santos x Vitória repercute

Como chegam as equipes para o confronto?

Após confirmar a permanência na primeira divisão, o Vitória ganha confiança para as últimas rodadas do Brasileirão. A equipe comandada por Rafael Lacerda atravessa um bom momento na competição e vem de duas vitórias consecutivas. Depois de derrotar o Red Bull Bragantino no Barradão, o Leão goleou o Internacional, em pleno Beira-Rio, conquistando seus primeiros três pontos como visitante no campeonato. Com 44 pontos, o time baiano está em 13º lugar e agora busca melhorar sua posição na tabela para se aproximar da zona de classificação à Copa Sul-Americana.

➡️Vitória x Santos: onde assistir, horário e escalações

O Santos, por sua vez, chega pressionado para o compromisso fora de casa depois do revés para o Grêmio, no Morumbis. A equipe do técnico Cuca vive um cenário de urgência nas duas rodadas finais, já que um novo resultado negativo pode comprometer suas pretensões na competição. Com 50 pontos, o Peixe ocupa a nona colocação e segue na briga por uma vaga na Libertadores de 2027, estando a quatro pontos do Bahia, time que abre o G-6. Para alcançar o pelotão de acesso ao torneio continental, o Alvinegro Praiano precisa vencer os últimos jogos e torcer por tropeços dos concorrentes, além de depender da possibilidade de abertura de vagas adicionais.

continua após a publicidade