Adversário do Corinthians neste domingo (29), o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, possui um retrospecto negativo diante do clube paulista ao longo da carreira. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

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Em 38 partidas como treinador contra o Timão, Renato conquistou dez vitórias, empatou 15 vezes e sofreu 13 derrotas, o que representa um aproveitamento de 39,5%. As equipes comandadas pelo técnico marcaram 32 gols e sofreram 37.

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O levantamento aponta que o treinador não conseguiu vencer o Corinthians em 28 oportunidades, o equivalente a 73,7% dos confrontos. O empate, inclusive, é o resultado mais recorrente nos encontros entre o treinador e o Alvinegro, registrado em 39,5% das partidas.

Renato chega ao confronto após uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Na última segunda-feira (23), o Grêmio derrotou o Santos por 2 a 0, no Morumbis, e deixou a zona de descenso.

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Corinthians e Grêmio chegam à penúltima rodada empatados com 41 pontos. O Timão ocupa a 15ª colocação, enquanto o Tricolor gaúcho aparece na 16ª posição, em desvantagem no saldo de gols. Um triunfo diante da equipe de Clarence Seedorf permitiria aos comandados de Renato ultrapassar o clube paulista antes da rodada final.

Números de Renato Gaúcho contra o Corinthians

Estatística Números Jogos 38 Vitórias 10 Empates 15 Derrotas 13 Aproveitamento 39,5% Gols marcados 32 Gols sofridos 37

Como chegam Corinthians e Grêmio?

O Corinthians chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na última quarta-feira (25). Com o resultado, o Timão deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, sendo dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, além de 41 gols marcados e 43 sofridos.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Alvinegro não perde há quatro partidas. Antes do empate com o Galo, a equipe goleou o Botafogo por 4 a 0, empatou sem gols com o São Paulo e venceu o Mirassol por 2 a 0. O Corinthians depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na elite nacional.

Renato Gaúcho soma 38 confrontos contra o Corinthians (Foto: Matheus Tahan/W9 PRESS/Folhapress)

Do outro lado, o Grêmio também soma 41 pontos e possui o mesmo número de vitórias, empates e derrotas do Timão. A equipe gaúcha, entretanto, ocupa a 16ª colocação por conta do saldo de gols negativo de sete, contra dois negativos dos paulistas. O Tricolor marcou 40 gols e sofreu 47 ao longo da competição.

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Os comandados de Renato Gaúcho chegam ao confronto invictos há três partidas. Na última rodada, venceram o Santos por 2 a 0, no Morumbis, após empates com o Bahia, por 0 a 0, e com o Atlético-MG, por 1 a 1.

Com seis pontos ainda em disputa, Corinthians e Grêmio têm a mesma pontuação do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e três de vantagem sobre o Internacional, 18º colocado. A conquista de quatro pontos nas duas rodadas finais garante matematicamente a permanência de qualquer uma das equipes na Série A.

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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.

Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada