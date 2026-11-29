Corinthians é pedra no sapato de Renato Gaúcho; veja os números
Treinador venceu apenas dez dos 38 confrontos diante do Timão ao longo da carreira
Adversário do Corinthians neste domingo (29), o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, possui um retrospecto negativo diante do clube paulista ao longo da carreira. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.
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Em 38 partidas como treinador contra o Timão, Renato conquistou dez vitórias, empatou 15 vezes e sofreu 13 derrotas, o que representa um aproveitamento de 39,5%. As equipes comandadas pelo técnico marcaram 32 gols e sofreram 37.
O levantamento aponta que o treinador não conseguiu vencer o Corinthians em 28 oportunidades, o equivalente a 73,7% dos confrontos. O empate, inclusive, é o resultado mais recorrente nos encontros entre o treinador e o Alvinegro, registrado em 39,5% das partidas.
Renato chega ao confronto após uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Na última segunda-feira (23), o Grêmio derrotou o Santos por 2 a 0, no Morumbis, e deixou a zona de descenso.
Corinthians e Grêmio chegam à penúltima rodada empatados com 41 pontos. O Timão ocupa a 15ª colocação, enquanto o Tricolor gaúcho aparece na 16ª posição, em desvantagem no saldo de gols. Um triunfo diante da equipe de Clarence Seedorf permitiria aos comandados de Renato ultrapassar o clube paulista antes da rodada final.
Números de Renato Gaúcho contra o Corinthians
|Estatística
|Números
Jogos
38
Vitórias
10
Empates
15
Derrotas
13
Aproveitamento
39,5%
Gols marcados
32
Gols sofridos
37
Como chegam Corinthians e Grêmio?
O Corinthians chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, na última quarta-feira (25). Com o resultado, o Timão deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, sendo dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, além de 41 gols marcados e 43 sofridos.
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Alvinegro não perde há quatro partidas. Antes do empate com o Galo, a equipe goleou o Botafogo por 4 a 0, empatou sem gols com o São Paulo e venceu o Mirassol por 2 a 0. O Corinthians depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na elite nacional.
Do outro lado, o Grêmio também soma 41 pontos e possui o mesmo número de vitórias, empates e derrotas do Timão. A equipe gaúcha, entretanto, ocupa a 16ª colocação por conta do saldo de gols negativo de sete, contra dois negativos dos paulistas. O Tricolor marcou 40 gols e sofreu 47 ao longo da competição.
Os comandados de Renato Gaúcho chegam ao confronto invictos há três partidas. Na última rodada, venceram o Santos por 2 a 0, no Morumbis, após empates com o Bahia, por 0 a 0, e com o Atlético-MG, por 1 a 1.
Com seis pontos ainda em disputa, Corinthians e Grêmio têm a mesma pontuação do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e três de vantagem sobre o Internacional, 18º colocado. A conquista de quatro pontos nas duas rodadas finais garante matematicamente a permanência de qualquer uma das equipes na Série A.
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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.
Confira a classificação na luta contra o rebaixamento
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
14º
Botafogo
43
11
-11
15º
Corinthians
41
10
-2
16º
Grêmio
41
10
-7
17º
Mirassol
41
10
-10
18º
Internacional
38
9
-8
19º
Remo
32
7
-20
20º
Chapecoense
24
5
-37
Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas
37ª rodada
- Botafogo x Bahia
- Corinthians x Grêmio
- Internacional x Bragantino
- Mirassol x Athletico-PR
38ª rodada
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Santos x Botafogo
- Remo x Corinthians
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