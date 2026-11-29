Mais uma decisão passou e o Botafogo segue sem mostrar qualquer tipo de reação na reta final do Brasileirão, lutando contra o rebaixamento para a Série B. Agora, ainda mais pressionado, o clube pede união em meio ao momento difícil. A questão, no entanto, é como ele só se afasta da torcida dia após dia.

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Na derrota para o Bahia, no último sábado (28), mais de 32 mil torcedores — clube não divulgou público e renda, mas esta foi a última parcial — compareceram ao Nilton Santos. Houve convocação feita por jogadores, promoção de ingressos e muita festa. A resposta foi a pior possível.

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A arquibancada jogou. Faltou apenas o Botafogo jogar junto. A união pedida pelo presidente João Paulo Magalhães só não leva em conta o cansaço e os inúmeros questionamentos feitos ao longo do segundo semestre.

— Esse momento só será revertido com a união de todos, inclusive da torcida. Eu entendo que a torcida tem as suas críticas, eu entendo que a torcida está num momento frustrado. Eu também estou, eu também sou torcedor, também estou sofrendo, meu coração também está em dor. Mas a gente tem que ficar unido, a gente tem que apoiar, a gente tem que botar boas energias para o nosso time continuar a luta na quarta-feira da semana que vem, porque ainda não acabou. E eu tenho certeza de que a gente vai conseguir sair dessa unidos — disse o presidente, após a partida.

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Assim como em outras oportunidades ao longo do ano, o Botafogo frustrou seu torcedor. Torcedor esse que, apesar dos títulos de 2024, quer seguir no topo para manter-se no cenário do protagonismo nacional. Dois anos depois, a campanha na elite assusta.

Botafogo perdeu para o Bahia no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O desempenho é de time rebaixado. A postura é de quem já caiu há cinco rodadas e apenas cumpre tabela. Ainda assim, por falta de tempo no calendário do Brasileirão, o Botafogo segue fora da zona de rebaixamento, com 43 pontos, na 14ª colocação, e aguarda o desfecho da 37ª rodada.

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Isso porque, mesmo em baixa e após nova derrota, o clube pode se livrar dos riscos de rebaixamento neste domingo (29), a depender de uma combinação de resultados com tropeços de Internacional, Grêmio e Mirassol. Caso isso não aconteça, a "união" em campo será fundamental na Vila Belmiro, na quarta-feira (2/12), para conquistar um bom resultado contra o Santos e ficar na Série A.

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