Gustavo Gómez chega a 14 títulos pelo Palmeiras; veja jogadores com mais taças pelo clube
Capitão chega a 14 títulos pelo clube e se isola ainda mais como maior campeão do Verdão
Gustavo Gómez escreveu mais um capítulo histórico com a camisa do Palmeiras. Após conquistar a Libertadores no útlimo sábado (28), diante do Estudiantes, o zagueiro chegou a 14 títulos pelo clube e se isolou como jogador com mais taças na história Alviverde. Capitão da equipe, o paraguaio ultrapassou nomes históricos e consolidou ainda mais seu lugar entre os maiores ídolos do Verdão.
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Até então, Gómez dividia o topo do ranking com jogadores que marcaram época no Palmeiras, todos com 12 conquistas. Agora, com mais uma taça continental, o defensor abriu vantagem e passou a liderar sozinho a lista de atletas mais vencedores do clube.
Desde sua chegada ao Palmeiras, em agosto de 2018, Gustavo Gómez construiu uma trajetória de protagonismo e liderança. Aos 33 anos, o paraguaio soma 435 partidas pelo clube, com 48 gols e 12 assistências. Em 2026, foram 56 jogos, cinco gols e duas assistências, números que reforçam a importância do zagueiro no elenco de Abel Ferreira.
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Veja os jogadores com mais títulos pelo Palmeiras
- 1º – Gustavo Gómez: 14 títulos
- 2º – Ademir da Guia, Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues), Junqueira, Marcos Rocha, Mayke, Raphael Veiga e Weverton: 12 títulos
- 9º – Lima, Luan, Rony, Zé Rafael e Waldemar Fiume: 11 títulos
- 14º – Dudu (Olegário Tolói de Oliveira) e Gabriel Menino: 10 títulos
- 16º – Carnera, Oberdan Cattani e Joaquín Piquerez: 9 títulos
- 19º – Breno Lopes, Del Nero, Gengo, Murilo, Sérgio e Tunga: 8 títulos
- 25º – Cesar Sampaio, Cléber, Emerson Leão, Edu Bala, Gabriel Veron, Gustavo Scarpa, Wesley, Zequinha e Zinho: 7 títulos
São considerados títulos de competições oficiais. Para contabilizar uma conquista, é necessário que o jogador tenha disputado ao menos uma partida na campanha do título.
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